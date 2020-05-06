Apple TV будет показывать киноподборки от Американского института кинематографии

Apple TV создала AFI Movie Club. Теперь подписчикам будут доступны фильмы от Американского института кинематографии (American Film Institute — AFI), передает variety.com.

Для AFI Movie Club отбирать фильмы будут известные режиссеры и актеры: Стивен Спилберг, Роберт Де Ниро, Майкл Дуглас, Брэд Питт, Шарон Стоун, Натали Портман, Алисия Сильверстоун, Эмма Робертс и другие.

Ежедневные подборки фильмов, как новых, так и ретро, доступны в приложении Apple TV. Найти их можно в меню «Обзор коллекции». Выкупить любой понравившийся фильм и смотреть его, сколько угодно раз, можно за $14,99. Единоразовый просмотр обойдется в $3,99. Если конкретная кинолента также доступна для просмотра, например, на HBO Now, Hulu или Disney+, приложение Apple TV оповестит подписчика об этом.

Смотреть контент AFI Movie Club можно на устройствах iPhone, iPad, Apple TV, Mac, некоторых моделях телевизоров Samsung и LG, а также посредством адаптеров Roku и Amazon Fire TV.

Напомним: ранее стало известно, какие сериалы выйдут на Netflix, Hulu, HBO Max и Apple TV+ в мае.

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Фото: «Телекритика»

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