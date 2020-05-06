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Apple TV будет показывать киноподборки от Американского института кинематографии

от Telekritika
От Telekritika 273
Главная Диджитал Apple TV будет показывать киноподборки от Американского института кинематографии

Отбирать контент для AFI Movie Club будут известные режиссеры и актеры.

Apple TV создала AFI Movie Club. Теперь подписчикам будут доступны фильмы от Американского института кинематографии (American Film Institute — AFI), передает variety.com.

Для AFI Movie Club отбирать фильмы будут известные режиссеры и актеры: Стивен Спилберг, Роберт Де Ниро, Майкл Дуглас, Брэд Питт, Шарон Стоун, Натали Портман, Алисия Сильверстоун, Эмма Робертс и другие.

Ежедневные подборки фильмов, как новых, так и ретро, доступны в приложении Apple TV. Найти их можно в меню «Обзор коллекции». Выкупить любой понравившийся фильм и смотреть его, сколько угодно раз, можно за $14,99. Единоразовый просмотр обойдется в $3,99. Если конкретная кинолента также доступна для просмотра, например, на HBO Now, Hulu или Disney+, приложение Apple TV оповестит подписчика об этом.

Смотреть контент AFI Movie Club можно на устройствах iPhone, iPad, Apple TV, Mac, некоторых моделях телевизоров Samsung и LG, а также посредством адаптеров Roku и Amazon Fire TV.

Напомним: ранее стало известно, какие сериалы выйдут на Netflix, Hulu, HBO Max и Apple TV+ в мае.

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Фото: «Телекритика»

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