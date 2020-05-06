Во время карантина на журналистов стали чаще нападать

Карантин спровоцировал усиленную агрессию в отношении журналистов: в апреле произошло больше всего нападений на представителей СМИ – 10. Всего же за четыре месяца 2020 года зафиксировано 26 инцидентов с применением силы в отношении представителей СМИ. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

Чаще всего в апреле физическую агрессию к журналистам проявляли в Киеве и области – пять случаев, а также по одному инциденту случилось в Черкассах, Одессе, во Львовской, Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Индекс физической безопасности журналистов Украины», который НСЖУ проводит совместно с партнерскими общественными организациями. Большинство случаев в апреле связано с освещением журналистами соблюдения карантина и других событий по этой теме.

В НСЖУ осуждают проявления агрессии к журналистам во время выполнения профессиональных обязанностей и призывают правоохранителей тщательно расследовать случаи нападений на репортеров, а граждан просят адекватно реагировать на их работу.

Напомним, на днях ГБР начало расследование нападения на журналистов. Если вина полицейских будет доказана, им грозит тюрьма.

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