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Во время карантина на журналистов стали чаще нападать

от Telekritika
От Telekritika 484
Главная Новости Во время карантина на журналистов стали чаще нападать

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Национального союза журналистов Украины.

Карантин спровоцировал усиленную агрессию в отношении журналистов: в апреле произошло больше всего нападений на представителей СМИ – 10. Всего же за четыре месяца 2020 года зафиксировано 26 инцидентов с применением силы в отношении представителей СМИ. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

Чаще всего в апреле физическую агрессию к журналистам проявляли в Киеве и области – пять случаев, а также по одному инциденту случилось в Черкассах, Одессе, во Львовской, Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Индекс физической безопасности журналистов Украины», который НСЖУ проводит совместно с партнерскими общественными организациями. Большинство случаев в апреле связано с освещением журналистами соблюдения карантина и других событий по этой теме.

В НСЖУ осуждают проявления агрессии к журналистам во время выполнения профессиональных обязанностей и призывают правоохранителей тщательно расследовать случаи нападений на репортеров, а граждан просят адекватно реагировать на их работу.

Напомним, на днях ГБР начало расследование нападения на журналистов. Если вина полицейских будет доказана, им грозит тюрьма.

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Фото: скриншот

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