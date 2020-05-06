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Приложение «Дія» нарушает право на защиту персональных данных

от Telekritika
От Telekritika 398
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В этом уверен правозащитник Евгений Захаров.

Председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает, что приложение «Дія» нарушает право на защиту персональных данных и приватность коммуникаций. Об этом он сообщил в комментарии «Українським новинам».

«В данном случае речь идет о приватности коммуникаций, потому что фактически орган правительства, который уполномочен это делать, снимает информацию с каналов связи без какого-либо решения (суда)», — сказал он.

Правозащитник отметил, что снятие информации должно основываться на законе и иметь легитимную цель. «Вообще, снятие информации с каналов связи есть ни что иное как оперативно-розыскное мероприятие, предусмотренное законом «Об оперативно-розыскной деятельности», и оно допустимо только по решению председателя Апелляционного суда или его заместителя в отношении людей, которые готовят или совершили тяжкое или особо тяжкое преступление, если иным способом добыть информацию невозможно», — объяснил он.

Захаров заявил, что контроль самоизоляции с помощью электронного сервиса «Дій вдома» незаконный. «Это ввели без какого-либо закона, основываясь только на постановлении правительства, никакого преступления люди, которые заболели, не совершили, поэтому применять в отношении них такие действия – нарушение права на приватность, в частности, Конституции и Европейской конвенции. Этого делать нельзя было категорически. То есть это вмешательство в приватность, не основанное на законе, хоть цель и легитимная – забота о безопасности и здоровье граждан, с этим можно согласиться», — добавил он.

Чтобы такие действия считались законными, нужно было вводить чрезвычайное положение в связи с пандемией и прописать меры, которые принимаются для защиты от коронавируса, в специальном законе о чрезвычайном положении.

Напомним, ранее Рада разрешила обрабатывать персональные данные без согласия пациентов.

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Фото: unsplash

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