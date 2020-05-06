Хакеры пытались украсть личные данные пользователей Microsoft Teams

Хакеры продолжают атаковать сервисы видеозвонков и мессенджеры. Так, сотрудники компании Abnormal Security зафиксировали массовые атаки на Microsoft Teams, передает forbes.com.

В частности, специалисты по кибербезопасности зафиксировали рассылку большого количества писем, имитирующих официальные сервисные сообщения от Microsoft. Однако ссылки в этих письмах вели на ресурсы, которые не имеют к Microsoft никакого отношения. Пользователям предлагали перейти по ссылке, зарегистрироваться, введя данные своих аккаунтов. Хакеры применили метод множественной переадресации, чтобы обмануть системы защиты от спама.

Специалисты предостерегают, что одна и та же учетная запись используется и для доступа к Teams, и для облачного сервиса Microsoft 365. Таким образом, взлом учетной записи Microsoft Teams может привести к утечке внутренней переписки либо документов компаний, использующих сервис.

Напомним: ранее стало известно, что данные 500 тыс. пользователей Zoom попали в даркнет.

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Фото: unsplash

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