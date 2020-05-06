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Хакеры пытались украсть личные данные пользователей Microsoft Teams

от Telekritika
От Telekritika 514
Главная Диджитал Хакеры пытались украсть личные данные пользователей Microsoft Teams

Сервис подвергся атакам.

Хакеры продолжают атаковать сервисы видеозвонков и мессенджеры. Так, сотрудники компании Abnormal Security зафиксировали массовые атаки на Microsoft Teams, передает forbes.com.

В частности, специалисты по кибербезопасности зафиксировали рассылку большого количества писем, имитирующих официальные сервисные сообщения от Microsoft. Однако ссылки в этих письмах вели на ресурсы, которые не имеют к Microsoft никакого отношения. Пользователям предлагали перейти по ссылке, зарегистрироваться, введя данные своих аккаунтов. Хакеры применили метод множественной переадресации, чтобы обмануть системы защиты от спама.

Специалисты предостерегают, что одна и та же учетная запись используется и для доступа к Teams, и для облачного сервиса Microsoft 365. Таким образом, взлом учетной записи Microsoft Teams может привести к утечке внутренней переписки либо документов компаний, использующих сервис.

Напомним: ранее стало известно, что данные 500 тыс. пользователей Zoom попали в даркнет.

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Фото: unsplash

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