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Дэниел Рэдклифф, Дакота Фаннинг и другие звезды прочитают «Гарри Поттера»

от Telekritika
От Telekritika 530
Главная Кино Дэниел Рэдклифф, Дакота Фаннинг и другие звезды прочитают «Гарри Поттера»

Серия роликов будет доступна в видео- и аудиоформате.

Книга «Гарри Поттер и философский камень» будет озвучена рядом знаменитостей, об этом пишет Variety.

Официальный сайт о Гарри Поттере Wizarding World объявил, что в рамках специального мероприятия задействованы Дэниел Рэдклифф, Стивен Фрай, Дэвид Бекхэм, Дакота Фаннинг, Клаудия Ким, Нома Думезвени и Эдди Редмэйн, а также другие. Каждый из них будет читать различные разделы первой части фэнтези «Гарри Поттер и Философский камень».

Все 17 глав книги будут выпускаться постепенно, последняя глава должна выйти в средине лета. Видеоролики будут публиковаться еженедельно на harrypotterathome.com, а также на Spotify в аудиоформате бесплатно.

Начинать серию видеочтений будет исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф. Он прочитал первую главу книги — «Мальчик, который выжил», посмотреть можно по ссылке.

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Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер»

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