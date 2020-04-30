Создатели «Оранжевый — хит сезона» удаленно снимут сериал о социальной дистанции

Netflix анонсировал, что команда сериала «Оранжевый — хит сезона» создадут проект, сосредоточенный на социальной дистанции. Об этом пишет The Verge.

Новое шоу получит название «Социальная дистанция» (Social Distance) и оно будет написано, спродюсировано и снято удаленно. Весь актерский состав будет снимать себя сами, из своих домов.

Сериал будет снят в жанре антологии, а значит, каждая серия будет представлять собой отдельную историю и будет иметь разные каст.

Исполнительным продюсером «Социальной дистанции» выступит Дженджи Коэн, создатель сериала «Оранжевый — хит сезона». Режиссер проект — Диего Веласко, а Хилари Уайзман будет шоураннеро. Ранее они все вместе работали над шоу «Оранжевый — хит сезона».

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Фото: Netflix

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