Как Голливуд работает удаленно: упор на мультфильмы и создание визуальных эффектов

Голливуд сильно пострадал от пандемии коронавируса: практически все кинотеатры закрыты, съемки фильмов прекратились, а студии — пустынны. Но в то время как большинство съемок и релизов перенесены, аппетит к новому контенту никуда не девается. Стриминги растут, и индустрия готовится к запуску ряда новых проектов.

Из своих домов сотрудники продакшенов вряд ли смогут снимать следующий фильм от Marvel, но они вполне могут завершить монтаж фильма или наложить эффекты. И что более перспективно: удаленно студии могут начать работу над новым анимационным фильмом или сериалом. В эту тему мы и углубимся в нашем материале: как Голливуд переходит на удаленку и каким проектам отдает предпочтение. Спойлер: речь пойдет о создании мультфильмов и анимации.

Именно анимация и интерактивные медиа стали для некоторых студий спасательным кругом, так как производство других фильмов и телепрограмм остановлено.

К примеру, аналитики австралийского издания pcworld уже прогнозировали переход компаний Disney и Netflix к производству анимационного контента. Причина проста: контент Disney+ быстро исчерпает себя и компании придется искать выход из сложившейся ситуации, чтобы не терять подписчиков. Тем более, что Disney и без того специализируется на создании мультфильмов, а Netflix, к примеру, мог бы вернуть такой проект, как «Тука и Берти». «Я не могу описать вам, насколько занята индустрия сейчас», — говорит Пола Спенс, арт-директор программы короткометражных фильмов Cartoon Network, о мире анимации.

Постпродакшены и визуальные эффекты

Согласно изданию Protocol, в то время как социальное дистанцирование делает невозможным съемки фильмов, индустрия анимации и мультипликации продолжает расти. «Мы работаем в наших студиях по всему миру, перейдя на удаленную работу», – сказал директор по коммуникациям Industrial Light & Magic Грег Грусби. Это студия, которая создает визуальные эффекты и анимацию для ключевых диснеевских франшиз, таких как Marvel и «Звездные войны». Грусби также добавил: «Работа препродакшенов арт-отдела и департамента визуальных эффектов продолжает работать в обычном режиме».

Эффекты и постпродакшен проще всего перенести на удаленный формат. Sony Pictures Imageworks, студия визуальных эффектов и анимации гиганта индустрии развлечений, перешла на 90% на работу из дома. Также сообщается, что Netflix работает над переводом постпроизводства на удаленку, как и другие в отрасли. «Постпродакшены приложили колоссальные усилия для перевода своих команд на удаленную работу», – сказал партнер PwC Марк Борао.

Одной из серьезных проблем перехода на удаленку была безопасность, с которой Голливуд боролся с момента взлома Sony в 2014 году. Главный специалист по информационной безопасности WarnerMedia Пит Хронис заявил, что защита новых сред удаленной работы требует некоторой корректировки. «Несмотря на то, что мы могли бы использовать наши существующие средства управления безопасностью и мониторинг для поддержки тысяч удаленных сотрудников, нам необходимо было увеличить пропускную способность сети и VPN, а также расширить виртуальные решения для поддержки удаленного сбора новостей, прямых трансляций из дома, работы постпродакшена и самого производства».

Работать с домашней широкополосной сетью также было сложно, сказал вице-президент Technicolor Брейди Вудс-д’Аволио. «Почта обычно работает с огромными размерами файлов», — сказала она. «Наши проблемы были связаны с попыткой соединить производственные блоки и хранилище, а затем создать удаленный доступ. Это определенно не идеально, но работает».

Издание Deadline выделяет еще одну проблему. Несмотря на то, что художники постпроизводства, графические редакторы, звуковые редакторы и колористы могут работать удаленно – у них также есть проблема. Без нового материала для редактирования их работа иссякнет.

Том Джарвис, редактор Late Night show with James Corden, поделился опытом своих коллег: «Некоторым повезло, и они могут загружать жесткие диски исходниками и работать из дома, некоторые создают шоу удаленно и могут работать до августа», — сказал он. «Но многие сейчас временно отстранены или уволены с работы. Для фрилансеров действительно трудно найти проекты».

Анимация как двигатель роста

Следом за визуальными эффектами продвинулась анимация, которая быстро перешла из офиса на удаленный формат. Один из примеров: сотрудники, работающие над «Центральным парком» (Central Park), мультипликационным ТВ-шоу от 20th Century Fox, которое должно выйти на Apple TV+ в мае, полностью переключились на удаленную работу в середине марта. Также недавно Disney выпустил короткометражки с Олафом из «Холодного сердца», которые были сделаны аниматором и актером дубляжа из дома.

«В этом и заключается мультипликация: вы можете творить ее удаленно», — сказал шоураннер DreamWorks Джек Томас, который работает над франшизой студии «Драконы» для Netflix, и чья команда в настоящее время вносит последние штрихи в финал сезона шоу из дома. «Это не сильно мешает моей команде», — сказал он.

Однако переход не был таким простым для всех. Гильдия анимации создала для своих членов опрос вскоре после того, как многие из них перешли на удаленную работу. По его результатам, около 2/3 респондентов боролись с медленной скоростью интернета, проблемами с оборудованием или программным обеспечением. «В последний момент многим студиям приходилось быстро перестраиваться, чтобы приспособиться к новому рабочему процессу. И тут возникли проблемы», — сказал бизнес-представитель Animation Guild Стив Каплан. Студии пытались решить некоторые из этих проблем, и около трети респондентов сообщили, что им удалось забрать свои рабочие компьютеры домой.

Тем не менее даже для анимационных шоу и фильмов есть работа, которую не так легко перенести домой. Например, актерам озвучки все еще нужно идти в профессиональные студии звукозаписи. Однако некоторые студии начали экспериментировать для решения этих проблем. Например, дочерняя компания Sony Pictures Television — Funimation — исследует решения для записи дорожек дублирования на дому.

Спенс, которая добровольно работает секретарем звукозаписи в анимационной гильдии, даже выразила опасения, что дела могут идти слишком гладко. «На самом деле мы очень обеспокоены, так как это доказывает, что мы можем работать удаленно довольно легко», — сказала она. Ее беспокойство заключается в том, что по окончании кризиса, студии могут меньше полагаться на свою, находящуюся в Лос-Анджелесе профсоюзную рабочую силу, и направлять больше работы в Канаду или за границу, что позволит им сократить расходы.

Долгосрочное влияние нынешнего кризиса на Голливуд по-прежнему очень размытое, но некоторые из работ, которые сейчас выполняются удаленно, могут сдерживать поставки контента для потоковой передачи услуг, в то время как другие проекты откладываются. В конечном итоге это может быть благом для анимации. «Мы единственные, кто все еще может делать шоу», — сказал шоураннер DreamWorks Джек Томас.

«Еще до пандемии анимация была взрывной, — говорит директор Titmouse и президент Гильдии анимации Джанетт Морено Кинг. Традиционные телевизионные сети долгое время рассматривали анимацию как детский формат, но потоковые сервисы, такие как Netflix, Amazon Prime и даже Apple TV +, открыли для себя этот жанр как двигатель роста. Netflix, например, открыл свою собственную анимационную студию в Лос-Анджелесе и имеет таких аниматоров и композиторов, как легенда Disney Глен Кин, лауреат премии «Оскар» Крис Уильямс и лауреат премии «Эмми» Хорхе Гутьеррес, работающих над проектами.

В зависимости от длительности остановки производства анимация может оказаться единственным жанром, который может помочь не только потоковым сервисам, но и индустрии в целом пережить этот кризис.

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Фото: unsplash

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