15 тыс. часов контента: что Peacock предложил зрителям

Пока в Netflix, Amazon, HBO и прочие Hulu ломают голову над тем, чем бы развлечь подписчиков, ввиду остановки кинопроизводства из-за карантина, стартовавший 15 апреля 2020 года стриминговый сервис NBCUniversal Peacock подготовил для абонентов библиотеку в 15 тыс. часов, передает передает variety.com.

И хотя доступ открыт лишь ограниченной аудитории (абонентам телекомоператора Comcast), у новичка есть все шансы, чтобы стать достойным соперником в стриминговых войнах. Итак, библиотека Peacock предлагает: «Парки и зоны отдыха», «Закон и порядок. Специальный корпус», «Два с половиной человека», «Офис», «Парк Юрского периода», «Шрек», эксклюзивный ранний доступ к шоу «Saturday Night Live», «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» и «Late Night with Seth Meyers», детский контент «Где Уолли?», «Клеопатра в космосе» и «Любопытный Джордж».

Однако кризис затронул и нового игрока. Так, с трансляцией летних Олимпийских игр-2020 придется повременить, производство оригинального сериального контента тоже было приостановлено. И все же сервис опубликовал тизеры «О дивный новый мир» по одноименному роману Олдоса Хаксли, мини-сериала «Ангелина, многосерийного мультфильма «Мадагаскар: Маленькие и дикие», а это значит, что премьеры возможны.

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Фото: Peacock

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