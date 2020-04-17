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Вышел трейлер мультсериала от создателей «Рика и Морти»

от Telekritika
От Telekritika 351
Главная Кино Вышел трейлер мультсериала от создателей «Рика и Морти»

Премьера запланирована на 8 мая.

Стриминговая платформа Hulu презентовала трейлер мультсериала «Солнечные противоположности».

Комедийный сериал расскажет о команде из четырех инопланетян, которые сбегают со своей планеты, которую разрушил астероид, и заселяются в пригородный американский дом.

Двое из них – Корво (Джастин Ройланд) и Юмьюлак (Шон Джамброни) видят на Земле только плохое — загрязнение окружающей среды, перепотребление, буллинг и наркотики. Остальным — Терри (Томас Миддледич) и Джесси (Мэри Мак) нравится наша планета с людьми, которые любят смотреть телевизор, питаются фаст-фудом и делают забавные вещи.

Создатели шоу — Джастин Ройланд и Майк Макмахан, работавшие над «Риком и Морти».

Премьера «Солнечных противоположностей» состоится 8 мая.

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Фото: Hulu

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