Вышел трейлер мультсериала от создателей «Рика и Морти»

Стриминговая платформа Hulu презентовала трейлер мультсериала «Солнечные противоположности».
Комедийный сериал расскажет о команде из четырех инопланетян, которые сбегают со своей планеты, которую разрушил астероид, и заселяются в пригородный американский дом.
Двое из них – Корво (Джастин Ройланд) и Юмьюлак (Шон Джамброни) видят на Земле только плохое — загрязнение окружающей среды, перепотребление, буллинг и наркотики. Остальным — Терри (Томас Миддледич) и Джесси (Мэри Мак) нравится наша планета с людьми, которые любят смотреть телевизор, питаются фаст-фудом и делают забавные вещи.
Создатели шоу — Джастин Ройланд и Майк Макмахан, работавшие над «Риком и Морти».
Премьера «Солнечных противоположностей» состоится 8 мая.
Читайте также:
Цифровой релиз анимации «Тролли: Мировой тур» побил рекорд по сборам Universal
Мультфильм «Легенды Mortal Combat: Месть Скорпиона» выйдет 14 апреля
Disney сделает киноадаптацию мультфильма «Робин Гуд»
Фото: Hulu
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!