В Великобритании более 2000 медийщиков лишились работы

Согласно данным британского издания Press Gazette, более 2 тыс. медийщиков оказались без работы вследствие карантина.

Издание отмечает, что свой штат пришлось сократить 500 региональным и локальным медиа. Согласно исследованию, из 2 тыс. сотрудников изданий, которых отправили в неоплачиваемые отпуска или уволили, журналисты составляют меньшинство, а большинство — редакторы.

Также, согласно прогнозу аналитика из Enders Дугласа МакКейба, около 5 тыс. журналистов печатных изданий рискуют стать безработными несмотря на финансовую поддержку со стороны правительства.

Издание также опубликовало интерактивную карту, на которой отмечены медиакомпании из Великобритании и США, которые остро переживают кризис, а также те, что находятся в зоне риска.



Press Gazette призывает медийщиков отмечать адреса своих офисов на данной карте, чтобы впоследствии составить наиболее полную и достоверную картину того, что сейчас происходит в индустрии.

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Фото: unsplash

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