ICTV запускает онлайн-проект «Факты. Спорт из дома»

В новом проекте ведущий программы «Факты. Спорт» Андрей Ковальский будет из дому в режиме онлайн интервьюировать звезд украинского спорта и его ключевых представителей. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ICTV.
«Карантин больно ударил по спорту и спортсменам. Миллиардные потери для клубов и спонсоров. Конечно, украинцы в этом глобальном мире не могли остаться в стороне. Как переживают вынужденную изоляцию от спорта наши атлеты – будем выяснять в личных разговорах. О жизни без спорта из первых уст», – комментирует идею проекта Андрей Ковальский.
Спортивная рубрика стартует с эксклюзивного интервью министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта. Следующими гостями онлайн-проекта «Факты.Спорт из дома» станут олимпийские чемпионы Яна Шемякина и Богдан Бондаренко. Интервью с министром молодежи и спорта Украины вскоре можно будет посмотреть на сайте «Фактов» и на страницах ICTV в соцсетях.
Напомним, cайт «Фактов» ICTV и ООН будут развенчивать фейки о коронавирусе.
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Фото: ICTV
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