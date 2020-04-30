Guardian вышла в плюс по доходам и нарастила аудиторию

Медиагруппа Guardian опубликовала отчет относительно доходности за прошлый год и за первые месяцы 2020 года, передает pressgazette.co.uk.

Согласно опубликованному документу, количество подписчиков, оформивших регулярные платежи, увеличилось на 23%. По состоянию на март 2020 года таких читателей было уже 821 тыс. В течение апреля регулярные платежи оформили еще 55 тыс. читателей.

Также выросло количество единоразовых платежей: с 341 тыс. до 342 тыс. (данные по состоянию на 31 марта 2020 года).

Существенно выросла аудитория приложения Guardian — с 191 тыс. до 265 тыс. Напомним, что приложение было запущено в октябре 2019 года, стоимость подписки на него составляет £11,99.

Подписка на печатные Guardian, Observer и Guardian Weekly тоже увеличилась — на 3%. Сегодня аудитория печатных версий изданий составляет 111 тыс. человек.

Такой же метод поддержки со стороны читателей решила применить и редакция Liverpool Echo. Недавно медиа предложило читателям платную подписку, внедрив функцию сбора средств на своем сайте.

Напомним: ранее стало известно, что Юлия Мендель опровергла «фейки» относительно статьи в The Guardian.

Читайте также:

Фото: Guardian

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!