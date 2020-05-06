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Disney понесла убытки в размере $1,4 млрд

от Telekritika
От Telekritika 288
Главная Диджитал Disney понесла убытки в размере $1,4 млрд

Из-за пандемии коронавируса.

Компания Disney потеряла $1,4 млрд из-за карантина по причине пандемии коронавируса, передает variety.com.

В квартальном отчете за 2020 год компании сказано, что общая выручка Disney выросла на 21% и составляет $18 млрд, однако чистая прибыль снизилась на 91% и достигает $475 млн. В 2019 году за этот же период прибыль составляла $5,4 млрд. Общие потери из-за пандемии компания оценила в $1,4 млрд. Причины называются следующие: закрытие парков «Диснейленд» во Франции и США, приостановка кинопроизводства, приостановка проката, как следствие отмена продажи мерча и т.д.

Спасти ситуацию не смог даже популярный стриминг Disney+, которому удалось нарастить аудиторию до 54,5 млн подписчиков с момента запуска. В компании надеются, что Боб Айгер, вернувшийся на должность исполнительного председателя, все исправит.

Напомним: ранее стало известно, что Disney снимет киноадаптацию «Геркулеса».

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Фото: Disney

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