Disney понесла убытки в размере $1,4 млрд

В квартальном отчете за 2020 год компании сказано, что общая выручка Disney выросла на 21% и составляет $18 млрд, однако чистая прибыль снизилась на 91% и достигает $475 млн. В 2019 году за этот же период прибыль составляла $5,4 млрд. Общие потери из-за пандемии компания оценила в $1,4 млрд. Причины называются следующие: закрытие парков «Диснейленд» во Франции и США, приостановка кинопроизводства, приостановка проката, как следствие отмена продажи мерча и т.д.

Спасти ситуацию не смог даже популярный стриминг Disney+, которому удалось нарастить аудиторию до 54,5 млн подписчиков с момента запуска. В компании надеются, что Боб Айгер, вернувшийся на должность исполнительного председателя, все исправит.