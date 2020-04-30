Disney снимет киноадаптацию «Геркулеса»

Студия Walt Disney сделает фильм ремейк своего мультфильма «Геркулес«, сообщает The Disinsider.
Над ремешком работают Джеффри Сильвер («Король Лев», «Трон: Наследие») и Карен Гилкрист («Король Лев», «Мандалорец»). Ожидается, что фильм выйдет в кинотеатрах, а не как оригинальный проект для Disney +, как «Леди и Бродяга» и «Робин Гуд». В картине будут использованы песни из оригинального мультфильма, и, вероятно, будут записаны и новые.
По информации издания, студия Disney в настоящее время рассматривает таких режиссеров как Джон Фавро, братья Руссо и Гор Вербински.
Мультфильм «Геркулес» вышел в 1997 году. В центре сюжета — новорожденный сын царя и царицы богов Зевса и Геры по имени Геркулес. Весь Олимп радуется и празднует прибавление в семействе, негативно к этому относится только Аид — бог Загробного мира.
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Фото: Disney
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