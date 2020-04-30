Медиамарафон 1+1 media: Высшая Школа Media&Production делится опытом лучших спикеров во время карантина

Образовательный проект 1+1 media Высшая Школа Media&Production в рамках программы стажировки «Ближче до ТБ» за время карантина реализовал серию уникальных бесплатных мастер-классов и лекций для студентов и сотрудников компании. В частности, была разработана учебная программа – 5 вебинаров в Zoom, во время прохождения которых участники переняли опыт публичных выступлений, узнали особенности работы корреспондентов ТСН, секреты самых популярных мировых шоу, тенденции телевизионного рынка в разных странах и зарубежные практики в области форматов и телепрограмм.

«Этот опыт однозначно стал для нас успешным. К примеру, на один мастер-класс мы получали около 600-700 регистраций, среди которых 100% – наша целевая аудитория. В частности, студенты, заинтересованные в программе стажировки «Ближче до ТБ» и в курсах Высшей Школы Media&Production. Кроме этого, к нашим вебинарам мы привлекали и сотрудников 1+1 media. Количество желающих тоже было достаточно велико, каждый раз – около 150-200 коллег. Это свидетельствует о высоком запросе на онлайн медиаобразование, чем мы не можем не гордиться. Важно, что большинство фидбэков от участников были исключительно положительными, что свидетельствует о высоком уровне наших спикеров», – комментирует Юрий Билокур, руководитель проекта Высшая Школа Media&Production.

13 мая в рамках проекта стартует пятый (заключительный) вебинар марафона на тему «Факты против фейков» от Натальи Нагорной, специального корреспондента ТСН.

Во время таких лекций студенты имели возможность пообщаться с ментором программы стажировки «Ближче до ТБ», из первых уст узнать информацию о проекте и как стать его участником.

«Мы всегда с радостью делимся опытом и знаниями со студентами. Замечательно, что благодаря Высшей Школе Media&Production это удалось масштабировать. Подобные мероприятия – прекрасная возможность напомнить студентам о нашей программе стажировки «Ближче до ТБ», которая может стать успешным стартом карьеры. Тем более, наши спикеры умеют мотивировать и вдохновлять, а этого очень часто не хватает в начале профессионального пути. Поэтому призываем студентов верить в себя, следить за нашими новостями, чтобы первыми узнать информацию о новых вакансиях в рамках программы стажировки. Уверена, это отличный шанс стать частью нашей медиасемьи», – комментирует Маргарита Харун, ментор программы стажировки в 1+1 media.

Подробнее о программе стажировки, условиях и этапах отбора, а также открытых вакансиях читайте на сайте проекта.

Об учебных мероприятиях Высшей Школы Media&Production – здесь.

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