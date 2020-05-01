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«Люди Ідей на карантині»: о съемках новостных сюжетов, организации домашнего офиса и танцах с наградами

от Telekritika
От Telekritika 394
Главная Спецпроекты «Люди Ідей на карантині»: о съемках новостных сюжетов, организации домашнего офиса и танцах с наградами

1+1 media традиционно рассказывает о работе медийщиков в условиях карантина.

Героями пятого влога «Люди Ідей на карантині» стали: руководитель отдела внутренних коммуникаций Яна Ляхович, специальный корреспондент программы «ЖЗЛ» Сергей Кляча, администратор в 1+1 media Руслана Сенная, репортер ТСН Виктория Ковцун.

В частности, Яна Ляхович рассказала об удаленной работе департамента коммуникаций, Сергей Кляча порадовал лайфхаками, как обустроить офис дома и как развлекать себя во время карантина, Руслана Сенная – о специфике работы административного департамента, а Виктория Ковцун поделилась бэкстейджами съемок сюжета ТСН и особенностями работы новостников.

Посмотреть пятый выпуск влоги можно на YouTube-канале 1+1 media.

Напоминаем, видеоблог «Люди Идей на карантине» – это серия дистанционных интервью с сотрудниками 1+1 media в live-формате. Главная цель проекта – показать телевизионное зазеркалье и работу медийщиков в условиях соблюдения карантинных мероприятий.

Герои будут рассказывать, как карантин изменил их жизнь, как пришлось настраивать процессы, как обустроены офисы 1+1 media и чем интересны будни в самоизоляции. Кроме этого, в видео они будут делиться лайфхаками, как не подвергать себя лишней опасности, вести себя в людных местах и ​​освоить новые полезные привычки. А еще – проводить экскурсии по офисам и съемочным площадкам.

Видеоблог выходит каждую пятницу на «Телекритике», а также в социальных сетях группы.

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Фото, видео: 1+1 media

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