Disney Plus снимет еще один сериал по вселенной «Звездных войн»

Disney Plus снимет новый сериал по вселенной «Звездных войн», об этом пишет Variety.

Шоураннером сериала станет Лесли Хидленд, создательница и исполнительный продюсер сериала от Netflix «Русская кукла» (Russian Doll). Шоу было номинировано на 13 премий «Эмми» за первый сезон, в итоге выиграв три. В настоящее время Хидленд участвует в общей сделке в Fox 21 Television Studios, которая сейчас находится под эгидой Disney.

Детали сюжета держатся в секрете, но источники говорят, что это будет сериал о женщине, и его события будут происходит в другом временном отрезке, нежели «Звездные войны».

В настоящее время Disney Plus снимает два других шоу по «Звездным войнам»: сериал про Оби-Ван Кеноби с Юэном МакГрегором в главной роли и приквел-сериал «Rogue One» с Диего Луной.

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Фото: кадр из фильма «Звездные войны»

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