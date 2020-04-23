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Disney Plus снимет еще один сериал по вселенной «Звездных войн»

от Telekritika
От Telekritika 240
Главная Кино Disney Plus снимет еще один сериал по вселенной «Звездных войн»

Это уже третий сериал по Star wars, который сейчас снимает Disney.

Disney Plus снимет новый сериал по вселенной «Звездных войн», об этом пишет Variety.

Шоураннером сериала станет Лесли Хидленд, создательница и исполнительный продюсер сериала от Netflix «Русская кукла» (Russian Doll). Шоу было номинировано на 13 премий «Эмми» за первый сезон, в итоге выиграв три. В настоящее время Хидленд участвует в общей сделке в Fox 21 Television Studios, которая сейчас находится под эгидой Disney.

Детали сюжета держатся в секрете, но источники говорят, что это будет сериал о женщине, и его события будут происходит в другом временном отрезке, нежели «Звездные войны».

В настоящее время Disney Plus снимает два других шоу по «Звездным войнам»: сериал про Оби-Ван Кеноби с Юэном МакГрегором в главной роли и приквел-сериал «Rogue One» с Диего Луной.

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Фото: кадр из фильма «Звездные войны»

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