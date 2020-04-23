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Кинотеатр «Жовтень» запустил в продажу сертификаты в кино

от Telekritika
От Telekritika 209
Главная Без категории Кинотеатр «Жовтень» запустил в продажу сертификаты в кино

Кинотеатр попросил о поддержке.

Кинотеатр «Жовтень» запустил в продажу сертификаты на поход в кино, об этом пишут на сайте кинотеатра.

Таким образом, чтобы поддержать кинотеатр, можно приобрести сертификат стоимостью 130 грн (два билета) и использовать его после карантина, когда «Жовтень» откроется.

Средства, полученные от продажи сертификатов, будут направлены на поддержку кинотеатра, а часть денег пойдет на закупку медицинских масок для врачей — по 20 гривен с каждого проданного сертификата.

«Так как помощь нашим медикам нужна сейчас, то после продажи каждых ста сертификатов, мы будем закупать маски и передавать их в медицинские учреждения города» — сообщается в заявлении.

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Фото: Александра Йорк

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