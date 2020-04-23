Выпуск из Гонконга «Мира наизнанку» посмотрели около 3 миллионов

22 апреля в 22:45 на «1+1» состоялась премьера двойного выпуска нового сезона тревел-шоу «Мир наизнанку», посвященного Китаю. Рейтинг выпуска по аудитории 18-54 (50+) составил 3,2%, доля – 15,4%. Таким образом, программа побила собственный рекорд телесмотрения за последние два года. Общая аудитория премьеры составила 2,17 млн по аудитории 4+ (вся Украина).

В новой серии «Мир наизнанку» показал, как в Гонконге строят высокие небоскребы. Дмитрий Комаров на один день присоединился к бригаде гонконгских высотников и вместе с ними отправился на строительство очередного 100-этажного здания.

По традиции программы, Дмитрий Комаров узнал и обратную сторону богатой жизни мегаполиса. Команде тревел-шоу в Гонконге эксклюзивно удалось попасть в район беднейших жителей. И впервые показать квартиры размером всего в три квадратных метра и быт их владельцев.

29 апреля в 22:45 телеканал покажет заключительную двойную серию китайского сезона «Мира наизнанку».

Напомним, новый сезон программы стартовал на «1+1» 29 января 2019 года.

Показатели рассчитаны на основе предварительных данных. Данные исследования ТВ-аудитории принадлежат ИТК; оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом «1+1». Подробнее о показателях и определении целевых аудиторий в глоссарии ИТК.

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Фото: «1+1»

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