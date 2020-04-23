Блогера Анатолия Шария сняли с розыска

Министерство внутренних дел сняло с розыска блогера Анатолия Шария по делу об обстреле им собственного авто с целью инсценировки покушения. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Решение о снятии с розыска Анатолия Шария принял суд. Постановление Соломенского суда города Киева о прекращении розыска Анатолия Шария поступило в Соломенское управление полиции. Соответственно сотрудники полиции прекратили его розыск, и информация о разыскиваемом была снята с сайта МВД», – сообщила пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик УП.

По информации УП, Шария сняли с розыска 14 апреля.

Шария обвиняли в том, что он ночью 13 июля 2011 года инсценировал покушение на себя, собственноручно обстреляв свой автомобиль Nissan Note на улице Петра Радченко в Киеве из охотничьего ружья. Блогера обвиняли в совершении заведомо ложного сообщения о совершении преступления, объединенного с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 2 ст. 383 УК Украины).

7 февраля 2012 года Соломенский райсуд Киева объявил Шария в розыск. 20 июня 2012 его объявили в международный розыск.

Кроме того, Шария обвиняли в хулиганстве с применением оружия (ч.4 ст.296 УК). В материалах дела говорится, что в мае 2011 года Шарий в киевской закусочной «Адонис» ЧП «Макдональдс Юкрейн ЛТД», начал словесный конфликт с мужчиной, а потом ранил мужчину из пистолета. На стадии судебных прений Шарий покинул Украину. В апреле 2019-го Шевченковский районный суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей и розыск блогера Анатолия Шария и отправил дело на доработку.

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Фото: Facebook Анатолия Шария

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