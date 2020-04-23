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TikTok получил десктопную версию

от Telekritika
От Telekritika 208
Главная Диджитал TikTok получил десктопную версию

Соцсеть расширяет возможности.

Социальная сеть TikTok расширила возможности для пользователей, создав десктопную версию, передает socialmediatoday.com.

Теперь пользователи смогут войти в свой аккаунт, отследить статистику, загрузить видео через ноутбук или ПК. Для этого нужно зайти на сайт tiktok.com, открыть меню и нажать на Trending. Такое решение существенно облегчит работу интернет-маркетологам, SMM-щикам и пиарщикам, работающим с социальными сетями брендов, а  также блогерам.

Отметим, что недавно подобное расширение внедрил и Instagram. Оно позволяет управлять учетной записью, просматривать прямые трансляции с ноутбука или ПК.

Похоже, что заточенность лишь на мобильное смотрение теперь не в моде. Так, сегодня стало известно, что стриминговый сервис Quibi добавит функцию TV-Casting в мае.

Напомним: ранее стало известно, что TikTok выделит $250 млн в поддержку медиков.

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Фото: Телекритика

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