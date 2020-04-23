TikTok получил десктопную версию

Социальная сеть TikTok расширила возможности для пользователей, создав десктопную версию, передает socialmediatoday.com.

Теперь пользователи смогут войти в свой аккаунт, отследить статистику, загрузить видео через ноутбук или ПК. Для этого нужно зайти на сайт tiktok.com, открыть меню и нажать на Trending. Такое решение существенно облегчит работу интернет-маркетологам, SMM-щикам и пиарщикам, работающим с социальными сетями брендов, а также блогерам.

Отметим, что недавно подобное расширение внедрил и Instagram. Оно позволяет управлять учетной записью, просматривать прямые трансляции с ноутбука или ПК.

Похоже, что заточенность лишь на мобильное смотрение теперь не в моде. Так, сегодня стало известно, что стриминговый сервис Quibi добавит функцию TV-Casting в мае.

Напомним: ранее стало известно, что TikTok выделит $250 млн в поддержку медиков.

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Фото: Телекритика

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