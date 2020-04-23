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Мессенджер для корпоративных клиентов Wire привлек $6,25 млн

от Telekritika
От Telekritika 191
Главная Диджитал Мессенджер для корпоративных клиентов Wire привлек $6,25 млн

Компания намерена конкурировать c BlueJeans, Slack и Skype.

Мессенджер, заточенный под бизнес-клиентов, Wire привлек $6,25 млн инвестиций от фонда Elysium VC. В компании заявляют, что главная цель — сделать сервис «самым безопасным», передает vc.ru.

Отметим, что мессенджер Wire был создан cооснователем Skype Янусом Фриисом. Он был запущен в 2014 году и позиционировался как конкурент WhatsApp, Skype. Однако позже было решено переориентироваться на бизнес-клиентов, и теперь конкуренцию ему составляют BlueJeans, Slack и частично Zoom. В связи с таким решением, а также популярностью подобных сервисов во время карантина, компания нашла инвесторов и привлекла, в общей сложности $6,25 млн. Эти деньги будут вложены в усиление системы безопасности мессенджера, что позволит ему стать самым безопасным на рынке. (Ввиду проблем с безопасностью Zoom, такое позиционирование является весьма актуальным).

Мессенджер уже сегодня применяет сквозное шифрование для защиты сообщений пользователей.

Напомним: ранее стало известно, что Verizon покупает сервис видеозвонков BlueJeans.

пользователей возросло.

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Фото: Wire 

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