Премьера анимационного фильма «Скуби-Ду» состоится на диджитал-сервисах

Студия Warner Bros. решила отказаться от кинотеатрального релиза анимации «Скуби-Ду» и выпустит его на онлайн-сервисах. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
В Warner Bros. отметили, анимационный фильм «Скуби-Ду» (Scoob!) выйдет на VOD-платформах 15 мая. Его можно будет купить и взять на прокат за $19,99 и $24,99 соответственно. Срок проката составляет 48 часов.
«Хотя мы все стремимся к тому, чтобы еще раз показать наши фильмы в кинотеатрах, мы переживаем новые, беспрецедентные времена, которые требуют творческого мышления и адаптивности в том, как мы распространяем наш контент», — говорит генеральный директор Warner Bros. Энн Сарнофф.
Сарнофф не упомянула о планах выхода фильма на потоковом сервисе компании HBO Max, запуск которого запланирован на 27 мая.
Кинотеатральная премьера мультфильма была запланирована на 15 мая. Главные роли в»Скуби-Ду» озвучили актеры Марк Уолберг и Зак Эфрон
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Фото: Warner Bros.
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