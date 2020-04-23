Ольга Герасимьюк: «Мы будем отражать попытки завести сюда «русский мир»»

22 апреля в ходе тайного голосования члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания избрали нового председателя этого регуляторного органа. Им стала Ольга Герасимьюк, которая ранее занимала пост первого заместителя главы Нацсовета и на протяжении последнего года руководила им в статусе исполняющей обязанности.

23 апреля прошло первое (в обновленном составе) заседание регулятора, на котором приняли решение провести внеплановые проверки двух телеканалов, заподозрив их в нарушении законодательства. После заседания Ольга Герасимьюк нашла время, чтобы ответить на несколько вопросов «Телекритики».

Стоит ли теперь ожидать каких-то изменений в работе Национального совета?

Год назад, за месяц до завершения каденции, неожиданно уволился прежний глава Нацсовета Юрий Артеменко, под предлогом того, что он устал. С тех пор я, будучи первым заместителем председателя Нацсовета, полностью выполняла функции главы регулирующего органа, заместителей не было. Фактически Национальный совет в ожидании реформирования, которое должно начаться после принятия закона о медиа, работал в таком режиме. Нужно было позаботиться о том, чтобы регулятор функционировал полноценно, именно поэтому прошли эти выборы.

Теперь мы работаем слажено, состав Совета дополнен еще одним членом – сегодня Алена Ницко впервые принимала участие в заседании, которое, кстати, в первый раз проходило онлайн. Соответственно, все процедуры, все правила, которые прописаны законом относительно деятельности регулятора, будут неуклонно выполняться.

Чем вы занялись в первую очередь?

Мы занялись упорядочиванием всей работы Нацсовета, в частности, изучаем положение дел в области анализа и мониторинга. Сегодня, например, был неотложно рассмотрен вопрос о назначении внеплановой проверки канала КРТ. Этим занимались бывшие члены Нацсовета, почему-то вопрос не рассматривался с ноября. Это просто один пример того, как мы наводим порядок в делах, вводим как можно больше прозрачности в наших решениях, а также настаиваем на неуклонности соблюдения законов, чтобы избегать каких-то подковерных схем.

Кстати, о подковерных схемах. Радийщики приватным образом рассказывают, что конкурсы на частоты нереально выиграть без предварительной договоренности с Нацсоветом. Что вы об этом думаете?

Лично со мной никто никогда не имел никаких договоренностей, чтобы повлиять на итоги голосования. Собственно, я и не отвечала за эту часть работы Нацсовета. Относительно конкурсов есть четкие процедуры, которыми мы должны руководствоваться во время голосования. Победитель должен иметь как можно бо́льшие возможности, чтобы выходить на рынок. В первую очередь мы обязаны думать о слушателе, и лично я руководствуюсь только этим соображением.

Впрочем, я понимаю, о чем вы говорите, возможно, так иногда и случалось. Могу вас заверить, что немного раньше, при прошлом главе Нацсовета, я, а также Олег Николаевич Черныш, ставший теперь заместителем председателя, не раз протестовали против вещей, которые нам казались такими, как вы говорите. Некоторые случаи имели такие признаки, поэтому мы голосовали против. Я уверена, что в дальнейшем мы будем ставить заслон на пути подобных схем.

Сегодня Нацсовет также принял решение внепланово проверить телеканал «112 Украина». Стоит ли ожидать более жестких наказаний для вещателей за антиукраинские высказывания, проявления антигосударственной позиции, как это случается в эфирах некоторых каналов?

Мы тщательно мониторим все такие случаи, внимательно их изучаем и при вынесении санкций базируемся исключительно на юридических основаниях. Сейчас объявили внеочередную проверку в связи с фактом трансляции в эфире телеканала российского мультфильма, созданного при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Плюс к этому в работе над мультфильмом принимал участие актер, который входит в наши санкционные списки. Это вызвало резонанс в обществе, мы не могли не отреагировать, соответственно — объявили проверку.

Нас не могут не волновать провокационные попытки некоторых каналов запускать такие пробные шары. Они провокационные потому, что эти вещатели бьют по слабым местам, например, устаревшего закона, которым мы руководствуемся при вынесении решений, чтобы уберечь общество от проявлений пропаганды, попыток завести сюда «русский мир», попыток фальсификаций, манипуляций, унижения достоинства людей, призывов к агрессии, насилию. Бывает непросто все это доказать, потому что закон, которым мы руководствуемся, настолько несовершенный, что нам приходится потом годами вести судебные тяжбы.

Какой именно закон вы имеете в виду?

Закон «О Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания», а также закон «О телевидении и радиовещании», который является для нас основным. Скоро у нас будет новый закон «О медиа», который должен урегулировать эти вопросы и, наряду с жестким следованием принципам свободы слова предоставит возможность давать отпор таким вещам. Когда парламент его примет, у нас появится возможность не отсекать какие-то справедливые претензии, которые юридически не обеспечены, а реагировать в полной мере.

Механизмы будут более эффективными, мы не собираемся сдаваться перед такими попытками, а напротив — поставим им заслон. Потому сегодняшний пример принятия нами решения о проверке, возможно, и является ответом на ваш вопрос.

Можно ли сказать, что сейчас Нацсовет не зависит от политического влияния?

Нацсовет входит в европейскую платформу регуляторов, которая объединяет регуляторы всех европейских стран. Я постоянно принимаю участие в ее работе и хочу сказать, что вопрос независимости регулятора существует в каждой стране. Для всех и всегда это вопрос номер один: как создать предохранители, обеспечить противодействие любым влияниям – политическим, экономическим.

Что касается Украины – безусловно, наш политикум развивается так же, как и общество, и, конечно же, существуют какие-то попытки повлиять на Нацсовет, каждый член регулятора может сказать, что их ощущает. Мое личное задание заключается в том, что я ищу любую возможность сопротивляться таким вещам. Понятно, что людей, высказывающих такую позицию, могут не воспринять те или иные политические силы: существуют примеры попыток очернения, какого-то черного пиара, который к нам применяют. Когда мы рассматривали вопрос телеканала «112 Украина», о нас снимали целые фильмы, в интернете о нас запускали какую-то чушь. Это очень чувствительные вещи, но нам нужно выстоять. Все это говорит о том, что политическая ситуация в стране довольно бурная, она кипит, и в ней варится какой-то борщик. Надеюсь, когда-нибудь он сварится и станет пригодным к употреблению.

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Фото: Александра Йорк

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