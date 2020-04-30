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В первом квартале 2020 года количество пользователей Twitter возросло до 166 млн

от Telekritika
От Telekritika 200
Главная Диджитал В первом квартале 2020 года количество пользователей Twitter возросло до 166 млн

Однако реклама проседает.

В первом квартале 2020 года количество пользователей Twitter возросло до 166 млн. Рост связан с интересом людей к новостям о пандемии, передает theverge.com. За аналогичный период 2019 года аудитория соцсети выросла до 134 млн.

Однако аналитики отмечают, что даже такого роста все равно недостаточно, чтобы компенсировать внезапный спад рекламы, вызванный все той же пандемией, — и это может стать проблемой для генерального директора Twitter Джека Дорси, который находится в шатком положении. Напомним, что гендиректор и основатель Elliot Management Пол Сингер, компании, которая стала новым инвестором Twitter, настаивал на включении трех представителей своей компании в совет директоров Twitter, а также намеревался сместить Дорси с его поста.

Доход от рекламы соцсети начал падаение в марте и на сегодняшний день сократился на 27%. Если так продолжится и дальше, компания рискует потерять до $80 млн. Это первый крупный убыток с 2017 года.

Напомним: ранее стало известно, что Джека Дорси могут сместить с поста CEO Twitter.

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Фото: unsplash

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