ГБР начало расследование нападения на журналистов

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
«По сообщению в средствах массовой информации, днем 29 апреля в Киеве возле здания Кабинета министров Украины работники полиции превысили свои служебные полномочия и нанесли телесные повреждения журналисту «Громадського телебачення»», — отметили в пресс-службе.
В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, 29 апреля журналисты Богдан Кутепов и Никита Мекензин вели трансляцию акции протеста предпринимателей под Кабмином из Мариинского парка. Полицейские ТОР требовали журналистов уйти с газона, а позже напали на них и сломали технику.
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Фото: ТСН
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