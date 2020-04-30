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ГБР начало расследование нападения на журналистов

от Telekritika
От Telekritika 240
Главная Новости ГБР начало расследование нападения на журналистов

Если вина полицейских будет доказана, им грозит тюрьма.

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«По сообщению в средствах массовой информации, днем 29 апреля в Киеве возле здания Кабинета министров Украины работники полиции превысили свои служебные полномочия и нанесли телесные повреждения журналисту «Громадського телебачення»», — отметили в пресс-службе.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, 29 апреля журналисты Богдан Кутепов и Никита Мекензин вели трансляцию акции протеста предпринимателей под Кабмином из Мариинского парка. Полицейские ТОР требовали журналистов уйти с газона, а позже напали на них и сломали технику.

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Фото: ТСН

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