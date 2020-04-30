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За первый квартал 2020 года Facebook заработал $17,74 млрд

от Telekritika
От Telekritika 113
Главная Диджитал За первый квартал 2020 года Facebook заработал $17,74 млрд

… и нарастил аудиторию до 2,6 млрд пользователей.

Компания Facebook отчиталась о доходах за первый квартал 2020 года. Также компания опубликовала отчет касательно роста аудитории, передает socialmediatoday.com.

Согласно данным отчета, за первый квартал 2020 года Facebook заработал $17,74 млрд, что превысило ожидания аналитиков.

 

Также значительный рост наблюдался и среди аудитории социальной сети и других ее платформ: Messenger, WhatsApp и Instagram. Общий объем ежемесячной активной аудитории составил 2,6 млрд пользователей.

 

В течение первого квартала количество пользователей увеличилось на 105 млн, что на 10% больше, чем в прошлом году. Такой стремительный рост аналитики связывают не только с пандемией, но и с приобретением Facebook индийского телекомоператора Jio.

 

Напомним: ранее стало извнестно, что Facebook стал самым важным источником новостей о COVID-19 — исследование.

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Фото: Facebook Gaming

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