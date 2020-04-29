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Как Facebook Gaming изменит расстановку сил в медиабизнесе и скажется на рекламодателях

от Telekritika
От Telekritika 214
Главная Блоги Как Facebook Gaming изменит расстановку сил в медиабизнесе и скажется на рекламодателях

Инсайты для рекламодателей от Mediaplus.

Взяв на вооружение опыт Twitch и YouTube, Facebook анонсировал собственное мобильное приложение — Facebook Gaming для съемки и трансляции игрового процесса в прямом эфире. Приложение уже доступно для скачивания на Play Market и вскоре будет доступно для iOS.

Специалисты европейского независимого медиаагентства Mediaplus провели ряд консультаций с игроками и командами, чтобы узнать, как новая платформа изменит расстановку сил в медиабизнесе и скажется на брендах-рекламодателях.

Facebook понижает барьер входа со значительно более низкими CPM

Для рекламодателей приложение станет привлекательной платформой благодаря интегрированным данным об аудитории Facebook, динамическим оптимизациям и простоте доставки рекламных сообщений при помощи собственной рекламной платформы.

Там, где Twitch показывает контент премиум-класса для профессиональной аудитории, Facebook снижает барьер входа благодаря значительно более дешевым CPM.

Показатели высокой эффективности Facebook для видеоконтента также способствуют увеличению длительности просмотра видео по сравнению со стандартными размещениями в фиде. Поскольку Facebook Gaming является отдельным приложением, Facebook может гарантировать 100% долю внимания на отдельно взятом устройстве и более высокую видимость рекламы, тогда как Twitch и YouTube лишены этого преимущества.

Возможности для рекламодателей

Игры – стремительно развивающаяся отрасль, и эта тенденция сохранится в ближайшем будущем. Поэтому для Facebook имеет смысл удвоить усилия и ускорить запуск Facebook Gaming, воспользовавшись карантином, который значительно увеличил время, проводимое дома. А для рекламодателей – это идеальное время для тестирования и изучения новой платформы.

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Фото: Facebook Gaming

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