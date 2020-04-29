Как Facebook Gaming изменит расстановку сил в медиабизнесе и скажется на рекламодателях

Взяв на вооружение опыт Twitch и YouTube, Facebook анонсировал собственное мобильное приложение — Facebook Gaming для съемки и трансляции игрового процесса в прямом эфире. Приложение уже доступно для скачивания на Play Market и вскоре будет доступно для iOS.
Специалисты европейского независимого медиаагентства Mediaplus провели ряд консультаций с игроками и командами, чтобы узнать, как новая платформа изменит расстановку сил в медиабизнесе и скажется на брендах-рекламодателях.
Facebook понижает барьер входа со значительно более низкими CPM
Для рекламодателей приложение станет привлекательной платформой благодаря интегрированным данным об аудитории Facebook, динамическим оптимизациям и простоте доставки рекламных сообщений при помощи собственной рекламной платформы.
Там, где Twitch показывает контент премиум-класса для профессиональной аудитории, Facebook снижает барьер входа благодаря значительно более дешевым CPM.
Показатели высокой эффективности Facebook для видеоконтента также способствуют увеличению длительности просмотра видео по сравнению со стандартными размещениями в фиде. Поскольку Facebook Gaming является отдельным приложением, Facebook может гарантировать 100% долю внимания на отдельно взятом устройстве и более высокую видимость рекламы, тогда как Twitch и YouTube лишены этого преимущества.
Возможности для рекламодателей
Игры – стремительно развивающаяся отрасль, и эта тенденция сохранится в ближайшем будущем. Поэтому для Facebook имеет смысл удвоить усилия и ускорить запуск Facebook Gaming, воспользовавшись карантином, который значительно увеличил время, проводимое дома. А для рекламодателей – это идеальное время для тестирования и изучения новой платформы.
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Фото: Facebook Gaming
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