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Детский кинофестиваль «Чилдрен кинофест» пройдет в онлайне

от Telekritika
От Telekritika 271
Главная Кино Детский кинофестиваль «Чилдрен кинофест» пройдет в онлайне

Начало показов — 29 мая.

VII Фестиваль искусства кино для детей и подростков «Чилдрен Кинофест» в этом году пройдет онлайн – с 29 мая по 7 июня на официальном сайте фестиваля. Об этом сообщил а пресс-служба Arthouse Traffic.

Показы конкурсной программы будут продолжаться в течение 7 дней, просмотреть их можно будет в любое удобное время бесплатно. Фильм-ретроспектива и работы финалистов конкурса детских короткометражных фильмов, которые входят во внеконкурсную программу, будут доступны для просмотра как спецсобытия по расписанию – в течение одного дня.

В конкурсную программу фестиваля войдут фильмы для аудитории в возрасте от 4 лет, отобранные командой фестиваля на крупнейших европейских киносмотрах для детей и подростков. Вне конкурса зрители продолжат знакомиться с историей кинематографа: в предыдущие годы эта секция представила ретроспективы первооткрывателей из мира кино – Чарли Чаплина, Бастера Китона, Лотты Райнигер, Жоржа Мельеса и братьев Люмьер. Программа фестиваля будет объявлена в середине мая.

В рамках фестиваля уже в четвертый раз состоится Конкурс детских фильмов. Победителей определит жюри украинских кинематографистов – продюсер и директор Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, звезда сериала «Первые ласточки» актер Максим Самчик и аниматор Олег Маламуж, автор ленты-победителя 6-го «Чилдрен Кинофеста» «Похищенная принцесса». Зрителям показа детских короткометражных фильмов также предложат проголосовать онлайн и выбрать победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» – авторы лучшего фильма в этой категории получат 10 000 гривен.

Четвертый конкурс детских фильмов, объявленный осенью 2019 года, собрал более 220 заявок со всей Украины. Из них будет отобрано по 5 финалистов в двух категориях – от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Лидерами по количеству заявок стали Киевская, Харьковская, Днепропетровская и Львовская области. Имена финалистов будут объявлены 19 мая.

Почетным послом фестиваля в 2020 году стал музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк.

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Фото: Arthouse Traffic

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