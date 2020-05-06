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Снимут сериал по мотивам Sci-Fi фильма «Побудь в моей шкуре»

от Telekritika
От Telekritika 256
Главная Кино Снимут сериал по мотивам Sci-Fi фильма «Побудь в моей шкуре»

За сделку боролись две компании.

Silver Reel купил права на съемки сериала по мотивам культовой научной фантастики британского режиссера Джонатана Глейзера «Побудь в моей шкуре». Об этом пишет Deadline.

Фильм «Побудь в моей шкуре» от Film4 и BFI со Скарлетт Йоханссон вышел в 2013 году. Компания Silver Reel соревновалась в покупке прав на запуск сериала по мотивам картины с компанией А24.

Права на проекты, связанные с оригиналом обошлись продюсерскому центру Silver Reel в $906 тыс. Компания A24, («Солнцестояние», «Маяк», «Экстаз», «Середина 90-х») в свою очередь предложила $175 тыс за права на фильм и еще $210 тыс. в случае запуска шоу.

Генеральный директор Silver Reel Клаудия Блюмхубер заявила Deadline, что сериал будет во многом основан на романе Мишеля Фабера, на котором основан оригинальный проект, и на данный момент компания ищет сценариста.

Фильм получил многочисленные награды и признание критиков. Он рассказывает историю об инопланетянке, которая охотится на мужчин в Шотландии. Лента получила 85% баллов Rotten Tomatoes и пятизвездочные отзывы от таких изданий, как The Guardian и The Daily Telegraph, последний из которых назвал его «шедевром».

Напомним, вторая часть фильма «Эвакуация» уже в работе.

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Фото: «Побудь в моей шкуре»

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