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Правительство обратило внимание на проблемы телеканала ATR

от Telekritika
От Telekritika 488
Главная Новости Правительство обратило внимание на проблемы телеканала ATR

Кабмин принял постановление, создающее условия для дальнейшего финансирования канала. Cотрудники ATR не спешат радоваться.

6 мая Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для производства и трансляции телерадиопрограмм для государственных нужд, сбора, обработки и распространения официальной информационной продукции, финансовой поддержки системы государственного иновещания Украины. Правительственное решение предусматривает возможность направить бюджетные средства ООО «Телевизионная компания «Атлант СВ» для телеканала с логотипом «АТR T». Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно документу, средства пойдут на оплату услуг спутниковой связи, аренду телевизионного оборудования, аренду помещений, оплату услуг по использованию и приобретению объектов авторского права. Как отметила в. и. о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, принятое постановление создаст правовые предпосылки для дальнейшего финансирования телеканала AТR.

В то же время сотрудники телеканала это известие восприняли со сдержанным оптимизмом, предлагая дождаться конкретных действий. «Хорошо, что принимаются позитивные для нас решения, но вопрос еще не является решенным на практике, поэтому я бы не хотел этот процесс комментировать, — пояснил «Телекритике» журналист ATR, заместитель генерального директора телеканала Айдер Муждабаев. — Давайте дождемся, когда будет выполнено обещание президента Зеленского о возобновлении финансирования телеканала ATR в полном объеме, когда счет государственной поддержки нашего канала, предусмотренной бюджетом Украины, будет разблокирован в практическом смысле».

Напомним, ранее Муждабаев предупреждал, что в условиях отсутствия финансирования канал закроется уже в мае.

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Фото: ATR

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