Правительство обратило внимание на проблемы телеканала ATR

6 мая Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для производства и трансляции телерадиопрограмм для государственных нужд, сбора, обработки и распространения официальной информационной продукции, финансовой поддержки системы государственного иновещания Украины. Правительственное решение предусматривает возможность направить бюджетные средства ООО «Телевизионная компания «Атлант СВ» для телеканала с логотипом «АТR T». Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно документу, средства пойдут на оплату услуг спутниковой связи, аренду телевизионного оборудования, аренду помещений, оплату услуг по использованию и приобретению объектов авторского права. Как отметила в. и. о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, принятое постановление создаст правовые предпосылки для дальнейшего финансирования телеканала AТR.

В то же время сотрудники телеканала это известие восприняли со сдержанным оптимизмом, предлагая дождаться конкретных действий. «Хорошо, что принимаются позитивные для нас решения, но вопрос еще не является решенным на практике, поэтому я бы не хотел этот процесс комментировать, — пояснил «Телекритике» журналист ATR, заместитель генерального директора телеканала Айдер Муждабаев. — Давайте дождемся, когда будет выполнено обещание президента Зеленского о возобновлении финансирования телеканала ATR в полном объеме, когда счет государственной поддержки нашего канала, предусмотренной бюджетом Украины, будет разблокирован в практическом смысле».

Напомним, ранее Муждабаев предупреждал, что в условиях отсутствия финансирования канал закроется уже в мае.

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Фото: ATR

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