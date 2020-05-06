Крупнейший телеканал Филиппин прекратил вещание

Крупнейший телеканал Филиппин ABS—CBN прекратил вещание после окончания срока действия лицензии несмотря на предыдущее разрешение на временную работу. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на телеканал. Как уточняет BBC, против ABS-CBN был настроен президент страны Родриго Дутерте.

Лицензия телеканала на вещание истекала 4 мая, но, как сначала пообещал регулятор NTC, у компании было время на то, чтобы получить новую. Теперь же власти изменили свое мнение и приказали ABS-CBN уйти из эфира.

Регулятор дал телеканалу 10 дней на то, чтобы предоставить аргументы не передавать частоты другим компаниям.

Решение властей раскритиковали несколько сенаторов Филиппин. Например, лидер меньшинства верхней палаты Франклин Дрилон назвал действия регулятора противоречащими закону. Лидер большинства сената Хуан Мигель Сибури в свою очередь напомнил, что многие филиппинские СМИ продолжают работать даже после окончания лицензии благодаря тому, что NTC позволил им вещать до получения новой.

Human Rights Watch назвала приостановку вещания ABS-CBN попыткой Дутерте «запугать и заглушить» прессу Филиппин. Как уточнили в организации, ситуацию усугубляет то, что решение приняли на фоне пандемии, когда людям необходима точная и проверенная информация о коронавирусе. В самом ABS-CBN считают, что телеканал не нарушал закон, а приостановка вещания — это попытка закрыть доступ к нему для граждан страны.

Как уточняет BBC, у Дутерте давний конфликт с ABS-CBN. Все началось в 2016 году, когда телеканал отказался показывать политическую рекламу в его поддержку. В то же время ABS-CBN согласился пустить в эфир рекламу с критикой тогда еще кандидата в президенты, за которую заплатил сенатор Антонио Трильянес.

Напомним, телеканал ATR может закрыться уже в мае, если так и не получит обещанную президентом помощь.

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Фото: ABS-CBN

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