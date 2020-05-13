Телерейтинги: сериалы «Предвзятое отношение», «Последний день войны» и «Ни шагу назад-2»

В прайме будней СТБ транслировал новую 8-серийку «Предвзятое отношение» от Artforms Production. На канале «Украина» в прайме субботы состоялась премьера 4-серийного фильма «Последний день войны» от PRO TV. Днем в субботу на «Интере» прошла премьера второго сезона военной драмы «Ни шагу назад-2. На линии фронта» (6 серий) от Umora Production, а в прайме воскресенья вышел голливудский фильм «Перебежчик». На «1+1» в прайме воскресенье прошла телепремьера украинского фильма «Фокстер и Макс», а после вещатель показал концерт Натальи Могилевской. Сетки пятницы и субботы были изменены из-за Дня Победы.

Премьеры недели

В прайме будней на СТБ драма «Предвзятое отношение» (20:15-22:00, 22:45-23:00) собирала низкие показатели: 6,4%/5,3% и 8,1%/6,1% (понедельник); 7%/5,3% и 7,6%/4,6% (вторник); 7,9%/5,1% и 9,1%/5,9% (среда); 7,7%/6,1% и 7,8%/5,7% (четверг). После новостей в слоте 22:45 стояли последние 10-15 минут сериала с теми же цифрами.

В субботу на телеканале «Украина» премьера 4-серийного фильма «Последний день войны» (17:00-22:50, с перерывом на новости в 19:00) взяла скромные 8,6%/6,6% (до новостей) и 10,1%/9,7% (после новостей).

Днем в субботу на «Интере» шестисерийка «Ни шагу назад-2. На линии фронта» (15:10-20:00) собирала высокие доли: 13,5%/12,6%, 12,2%/13,3%, 12,4/12,9%, 12,8%/13,2%, 14,4%/14,6% и 15,9%/15,3%. Отметим, сериал прошел без перерыва на рекламу, как и весь остальной продукт телеканала на 9 мая (такую практику «Интер» ввел в 2014 году). В воскресенье американская военная драма «Перебежчик» (20:30-00:10) взяла низкие 3,1%/3,4% и 5%/4,8%.

В прайме воскресенье на «1+1» украинский фильм «Фокстер и Макс» (21:00) собрал 9,2%/6,5%; концерт Натальи Могилевской (22:50) – только 5,4%/5,8%.

Общий топ

Тройка лидеров не меняется – ICTV, телеканал «Украина» и «1+1». Заметный рост показал «Интер», небольшое проседание у Нового канала. Во втором эшелоне крупно просели «2+2» и НТН, рост показал К1. В третьей пятерке подтянулись «Мега» и канал «Индиго».

В праймовом топе телеканал «1+1» второй раз подряд обходит «Украину» и занимает второе место. Во втором эшелоне НТН пропускает вперед К1 и «НЛО». В третьей пятерке, кроме роста «Мега» и «Индиго», заметен рост канала «Солнце», который обходит этих вещателей и приближает к «ПлюсПлюс».

«Украина» и ICTV снова чередовались в лидерстве из дня в день. Канал «Интер» показал рекордно высокий прыжок в субботу, став лидером дня.

В топе программ недели «Холостяк» и военное спецпрограммирование.

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Большая шестерка

ICTV

В дневной сетке понедельника и пятницы свои 6-11% собирали голливудские фильмы. Во вторник-четверг примерно в тех же пределах повторялись вечерняя линейка программ (10:00), сериалы «Пес» (14:20) и «Заклятые друзья» (15:20). Реалити-шоу «Решает Онистрат» в сетке больше нет. В пятницу весь день шли военные фильмы: «Спасти рядового Райана» (10:00, 7,7%/8%), «Враг у ворот» (13:40, 9,9%/9,1%) и «Ярость» (16:30, 12,3%/10,7%).

Вечерняя линейка праймовых программ будней (20:20) в этот раз заметно теряла: «Теория заговора» в понедельник собрала 8,8%/8,7% (было 7,5%/6,8%); политическое ток-шоу «Свобода слова» (22:30-00:40) – 4,9%/4,4% (было 4,1%/3,9%). «Гражданская оборона» во вторник взяла 8,9%/8,5% (было 10,3%/9,5%); в среду «Секретный фронт» – только 6,4%/7,1% (было 8,7%/7,4%); «Антизомби» в четверг – 7,5%/6,3% (было 8,9%/7,8%).

В сериальном слоте линейка сериала «Пес-5» (21:20) по-прежнему помогает собирать не столь низкие показатели сериалу «Заклятые друзья» (22:20). Показатели сериалов были такими: понедельник – 13,1%/13,2% («Пес-5»); вторник – 12,7%/13,1% («Пес-5») и 9,1%/10,7% («Заклятые друзья»); среда – 10,6%/12,7% и 7,4%/10,7%; четверг – 12,1%/12,2% и 10,2%/11,1%. В прайме пятницы вместо «Дизель шоу» удачно прошла 4-серийка «Танк» (20:15): 10,4%/12,4% (первая серия), 13,4%/16% (вторая), 12,6%/12,8% (третья) и 15,6%/14% (четвертая).

В субботу кулинарное шоу «Первое, второе и компот» вышло очень рано утром (06:30-08:10, повтор + новый выпуск) собрав 5,8%/8% и 6%/9,8% (было 3,6%/6,3% и 4,9%/6%); после повторялись сериалы «Участковые с ДВРЗ» (08:10, 6-10%) и «Пес» (13:00-18:45, 10-13%). Вечером фильм «Война миров» (19:15) взял 6,2%/4,8%; «Всемирная война Z» (21:20) – 8,9%/6,3%; «Белая мгла» (23:30) – 10,1%/7,1%. В воскресенье успешно повторялись пятничные и субботние фильмы – 9-14%. Вечером успешно прошла пятая часть «Трансформеров» (20:35) – 12,4%/10%; «Стартрек: за пределами вселенной» (23:20) – 14,1%/11%.

«Украина»

Утром в будни тележурнал «Звездный путь» (09:30-11:20) собирал скромные 6,5-8,5%. Реалити «Миссия: красота» (11:20) перешло на повторы, выхватив в пределах 7-10% (ранее показатели доходили до 12-14%). Докудрама «Реальная мистика» (12:20) полностью перешла на повторы, собирая уже не столь яркие 8-13,6% (доходило до 16-18%); «История одного преступления» (16:00) теперь идет тройным выпуском, заменяя предпраймовый сериал «Отважные» (18:00) – в пределах 9-13,7%.

После новостей ток-шоу «Говорить Украина» (20:10), несмотря на дайджесты, продолжает собирать относительно неплохие доли: 10,9%/13% (понедельник); 9,8%/11,8% (вторник); 10,6%/12,7% (среда); 10,3%/12,6% (четверг). Сериал «Сиделка» (21:00, по две серии) реабилитировал свои доли под конец недели: 9,1%/9% и 9,5%/9,6% (понедельник); 8,3%/8% и 9,5%/9,6% (вторник); 8,9%/9,9% и 9,8%/11,6% (среда); 10,4%/11,8% и 10%/11,9% (четверг).

Программа «Контролер» (23:20, вторник) немного нарастила – 8%/7,6% (было 7,6%/6%); в четверг программа «По следам» вернулась в свой привычный слот (23:20 вместо 20:10 неделей ранее), собрав только 5,1%/4,9% (было 6,1%/6,9%). В прайме пятницы политическое ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» (21:00-23:50) прошло стабильно плохо – 4,9%/3,6% (было 4,6%/3,5%).

В субботу весь день канал крутил драму «По законам военного времени-2» (09:00-17:00), которая росла от серии к серии с 5-7% до 10,3%. Поздним вечером украинская военная драма «Незламна» (22:50) собрала 10,9%/10%. В воскресенье днем в пределах 7-15% собирали драмы «Соломоново решение», «Девочки мои» и «Чужая»; вечером скромно прошел повтор концерта «С Днем рождения, Украина» (21:00) – 7,5%/7,6%; драма «Раненное сердце» (23:00) – 6,6-13%.

«1+1»

Днем в будни тележурнал «ЖВЛ» (09:20) полностью перешел на повторы, собирая диаметрально противоположные показатели – в пределах 5-12,5%; свои 6-9% у реалити «Дорогой, мы переезжаем» (11:10), а также дайджестов «Свадьбы в слепую» (13:20) и «Мира наизнанку» (15:30).

Турецкая драма «Ветер любви» (17:10) на этот раз взяла такие доли: понедельник – 7,3%/9,5%; вторник – 8%/9,6%; среда – 8,9%/9,5%; четверг – 8,4%/9,3%; пятница – 9%/8,4%. «Секретные материалы» (19:00) идут со скромными долями: 7,7%/8,4% (понедельник); 6,9%/8,6% (вторник); 8,6%/8,2% (среда); 6,1%/6,2% (четверг); 7,2%/5,7% (пятница).

Вечером повтор сериалов «Кухня» (20:45) и «Мамочки» (21:45) взял в пределах 6-13,5%. Поздним вечером (22:30) собственные программы стояли только в понедельник («Гроши», 4,8%/6,2%) и четверг («Право на владу», 7,3%/6,9%). Во вторник и среду на этом месте прошли две части фильма «Планета обезьян» – 8,1%/5,1% и 6,3%/5,6%.

Программа «Чистоnews» (20:30, четверг и суббота) собрала скромные 9,3%/7,6% и 7,9%/6,1% (было 9,3%/7,6%, 8,8%/6% и 10,4%/7,3%). В прайме пятницы дайджест «Лиги смеха» заменили фильмы: «Терминатор: генезис» (20:20) – 6,4%/4,3%; «Война за планету обезьян» (22:40) – 5,2%/4,4%.

Днем в субботу прошла военная драма «Несломленный» (12:20, 9,1%/6,8%), а после повторялся сериал «Кухня» (15:00-19:30) – только 5-8%. После новостей дайджест «Вечернего квартала» в расширенном слоте (20:25-23:10) выхватил скромные 6,7%/6,2% (было 8,8%/7,1%); дайджест «Светской жизни» (23:10) – 7,1%/6% и 4,9%/6% (было 6,8%/5,7%).

Утром в воскресенье тревел-шоу «Большие выпуски с Антоном Птушкиным» было заменено на марафон «Мира наизнанку» (09:30-15:40) – 5-8%; драма «Гордиев узел» (15:40-19:30) – 4-6,6%.

СТБ

Днем в понедельник-четверг свои 4-9% у дайджестов «Все буде добре», сериала «Коли ми вдома», реалити «МастерШеф» и «Хата на тата».

В предпрайме реалити «Супермама» (18:00) уже традиционно показывает рост под конец недели: 9,2%/7,3% (понедельник); 9,8%/8,8% (вторник); 11,7%/7,7% (среда); 10,2%/8,8% (четверг). Дайджест ток-шоу «Один за всіх» (19:00) – свои 6,5-8%. Ночью повторялся сериал «Майор и магия» (23:00), показанный после канала ICTV – в пределах 4-11%. Он же повторялся полдня в пятницу (08:00-15:40) – скромные 2-6%.

В пятницу шоу «Холостяк-10» (19:00-22:00) остановило рост показателей – 15,4%/12% (было 15,9%/12,3%), после новостей (22:40-23:35) шоу собрало уже 17,1%/13,2%. Фильм «Виноваты звезды» (23:35) выхватил неплохие 9,1%/6,9%.

В субботу тележурнал «Невероятная правда о звездах» (9:30) теперь идет двойным выпуском (без показа в воскресенье), собирая 6,4%/4,8% и 7,9%/6,3% (было 8,1%/6% в субботу и 3,9%/2,7% в воскресенье); повтор сериала «Предвзятое отношение» (11:40-19:00) – только 4-5,5%. Кулинарное шоу «Мастер Шеф. Профессионалы-2» (19:00) – 7,9%/7% (было 12%/8,9%); повтор реалити «Супермама» (21:50) – 5-13%.

Утром в воскресенье прошел советский фильм «Свадьба в Малиновке» (10:00) – 6,2%/6,1%; днем перед стартом второго сезона повторялся первый сезон сериала «Папаньки» (11:30-16:20) – в пределах 5-9,5%. Вечером программа «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) взяла скромные 7,6%/6,7% (было 7%/7,5%); ток-шоу «Один за всіх» на новом выпуске в 20:00 собрало 6,9%/7,3% (было 6,7%/9,1%), на повторном в 21:00 – 8%/7,6% (было 7,9%/9,3%); дайджест «Детектора лжи» (22:00, три выпуска) – 6,3-8,5%.

Новый канал

Дневная сетка будней не меняется: в пределах 4-11% собирают дайджест «Варьятов» (07:30), микс голливудского кинопоказа, а также сериал «Гримм» (09:30), повторы «Кто сверху» и вечерних программ во вторник-четверг. В пятницу повторялся сериал «Первые ласточки» (11:30-19:00) – скромные 3,5-6%.

Вечерняя линейка программ в 19:00 прошла с такими показателями: реалити «Від пацанки до панянки» (понедельник) – 7,9%/6,8% (было 8,4%/6,5%); «Хто проти блондинок?» (вторник) – 6%/5,2% (было 6,6%/4,5%); «СуперИнтуиция» (среда) – 6%/5,1% (было 6,8%/5,5%). В предпрайме четверга «Ревизор. Карантин» (18:00) взял только 4,7%/4,5% (было 7,2%/4,6%); дайджест «Хто зверху?» (четверг) – 8%/6,7% (было 9,9%/6,6%).

Стандартно высокие показатели были у двойного кинопоказа будней (21:00 и 23:00). Понедельник: «Дивергент» – 8,7%/7,7% и «Охотники за разумом» – 11,7%/9,4%; вторник: «Инсургент» – 6,5%/6,1% и «Сдохни» – 7,5%/8,5%; среда: «Дом странных детей мисс Сапсан» – 8,5%/8,6% и «Винчестер» – 10,4%/9,2%; четверг: «Перл Харбор» – 10,2%/9% и «Цена бессмертия» – 14,3%/9,8%; пятница: «Белоснежка и охотник» – 7,2%/7,1%, «Охотник и Снежная королева» – 7,7%/7,1% и «Белоснежка. Страшная сказка» – 8,7%/6,7%.

В субботу шел мультфильм «Панда Кунг-фу» (13:30) – 6%/5,2%; повтор «Перл Харбор» (15:00) – 6,6%/5,8%. Вечером в субботу прошли две последние части «Гарри Поттера» (18:20 и 21:00, 7,2%/5,9% и 11,7%/5,1%); фильм «Сдохни» (23:20) – 8,1%/6,5%. Днем в субботу прошли две части «Дежурного папы» (13:10, 5,6%/5%) и повтор двух частей «Гарри Поттера» (16:20, 5,9%/5% и 6,8%/5,9%). Вечером фильм «Темная башня» (21:00) собрал 7,2%/7,5%; «Керри» (22:40) – 8,5%/8%.

«Интер»

Несменная утренняя линейка «Полезной программы» (10:00, вторник-пятница) собрала свои 3-6,5%. Днем в понедельник со скромными 1-3% повторялись воскресные фильмы; программа «Жди меня. Украина» (15:50-17:40) взяла 3,9%/6,5% (было 3,6% по обеим).

Днем во вторник-пятницу в пределах 2-5% повторялись сериалы «Меня зовут Мелек» и «Не отпускай мою руку»; докудрама «Вещдок» (13:50-17:40, по 4 выпуска) по-прежнему собирает по нарастающей – от 3% до 8%. Вечерний дайджест ток-шоу «Касается каждого» (18:10) идет в пределах 5-8%.

Вечером сериал «Добровольцы» (21:00) стоял до среды и брал такие доли: 5,2%/4,6% (понедельник); 5,1% по обеим (вторник); 4,7%/4% (среда). В четверг на его месте еще скромнее прошел фильм «Двенадцатый» – 3,3%/3,8%. В позднем прайме российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:10-23:50) собрала свои 4-8%.

Ранним утром в субботу марафон «Наша Победа» (07:00-12:20) взял 9,8%/8%; советские фильмы «Шел четвертый год войны» (12:20) и «В бой идут одни старики» (13:40) – уже 9,7%/7,5% и 15,1%/10,5%. Вечером дайджест концерта «Победа. Одна на всех» (20:40) выхватил 13,2%/11,4%; повторы «В бой идут одни старики» (23:30) и «Шел четвертый год войны» (01:10) — 10,9%/8,2 и 11,4%/5,9%.

Утром в воскресенье «Удачный проект» (08:00) взял 5,2%/2,8%; кулинарная программа «Готовим вместе» (09:00) – уже 9,6%/4,9%; тревел-шоу «Орел и решка» (10:00-12:00) – 7,1%/3,9% и 5,4%/3,6% (было 5,5%/6,1% и 3,6% по обеим). Днем скромно повторялся концерт «Победа. Одна на всех» (12:00) — 3,6%/3,4%; после чего стояли фильмы «Следы апостолов» (15:30, 4,9%/4,5%) и «Эскадрилья Лафайет» (17:30, 3% по обеим).

Второй эшелон

ТЕТ

Вечерняя сетка будней не претерпела изменений – в пределах 3-5% собирают реалити «Богини шопинга» (17:30) и «СуперЖінка» (18:30), скетчкомы «Однажды под Полтавой» (19:20), «Танька и Володька» (20:50) и «Страна У. Семейка У» (21:50).

«2+2»

Будничная сетка прайма канала остается стабильной – свои 3-6% собирают программа «Затерянный мир» (17:20, вторник-четверг), новости «Спецкор» (18:20) и программа «ДжеДАИ» (18:50); а также повторы сериалов «Опер по вызову» (19:10), «Звонарь» (20:10) и «CSI. Место преступления» (22:00-01:00).

«НТН»

Праймовая сетка будней также не меняется: в пределах 0,6-2% взяли дайджесты программ «Легенды уголовного розыска» (19:30) и «Случайный свидетель» (20:50, с дневными повторами в расширенном слоте 16:50-18:30), новости «Свидетель» (19:00 и 22:00) – 2-3%. Поздним вечером американский сериал «Нарко» (22:30) – в пределах 0,4-1,3%.

Итоговые новости

Программа «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30-21:00) продолжает собирать скромные показатели – 10,6%/9,2% (было 10,6%/10,8%). Программа «Факты недели. 100 минут» на ICTV (18:45-20:35) держит высокие доли – 15,4%/12,9% и 13,6%/12,4% (было 15,7%/14,6% и 12,8%/13,4%). Программа «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00-20:50) – 9,4%/9,1% (было 10,4%/9% и 8,4%/7,1%). «Подробности недели» на «Интере» в пятницу (20:00-22:00) собирают регулярно низкие доли – 4,5%/3,5% (было 4,6%/4,9%).

Общий итог недели

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Фото: Александра Йорк, СТБ, «Интер», «1+1», «Украина», Новый канал, ICTV

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