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Facebook выплатит $52 млн компенсации модераторам, получившим ПТСР на работе

от Telekritika
От Telekritika 174
Главная Диджитал Facebook выплатит $52 млн компенсации модераторам, получившим ПТСР на работе

Теперь перед набором модераторов соцсеть будет учитывать эмоциональную устойчивость претендентов.

Компания Facebook выплатит $52 млн компенсации нынешним и бывшим сотрудникам, у которых диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), передает The Verge.

Если модератор предъявит доказательства того, что вследствие просмотра шокирующего контента во время работы он получил ПТСР, компания выплаитит ему компенсацию в размере до $6 тыс. 11 250 модераторам. Также в компании отметили, что отныне будут тщательнее отбирать претендентов на вакансии модераторов, организовывать для них встречи с психологами и формировать группы поддержки.

С чего все началось: в 2018 году Селена Скола, которая проработала в соцсети модератором какое-то время, подала в суд на компанию. В своем иске она заявила, что после нескольких месяцев работы у нее развилось ПТСР. Во время модерации ей приходилось регулярно просматривать фотографии изнасилований, убийств и самоубийств. Позже к иску Сколы присоединились еще несколько экс-модераторов: они утверждали, что компания не смогла обеспечить безопасность на рабочем месте.

В результате, удалось достичь мирового соглашения, в рамках которого ответчик выплатил истцам по $1 тыс. Также соцсеть заявила: если модератору диагностируют посттравматическое стрессовое расстройство или другие подобные заболевания, то размер компенсации может составить до $6 тысяч.

Напомним: ранее стало известно, что cотрудники Facebook будут работать из дома до конца 2020 года.

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Фото: Unsplash

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