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На Netflix вышел сериал о судебных разбирательствах в СМИ

от Telekritika
От Telekritika 151
Главная Кино На Netflix вышел сериал о судебных разбирательствах в СМИ

Один из продюсеров — Джордж Клуни.

11 мая на Netflix вышел документальный сериал Trial by media («Судебное разбирательство в СМИ), в котором рассматривают шесть судебных дел, которые активно освещались в СМИ. Об этом пишет Guardian.

В каждой серии, исполнительными продюсерами которого являются Джордж Клуни и Джеффри Тубин, затрагивают различные ситуации: от жестокости полиции до сексуальных посягательств и политической коррупции. Также в сериале показывают, как освещение каждого из этих случаев в прессе влияло на коллективное отношение и систему уголовного правосудия в целом.

Истории, исследованные в Trial by Media, охватывают трагические моменты американской истории на протяжении 1980-х, 1990-х и начала 2000-х годов. В каждом эпизоде ​​рассматривается роль средств массовой информации в освещении дела и то, как они в конечном итоге формируют общие взгляды на преступность, зачастую в худшую сторону.

В 1 сезоне вышло 6 серий длительностью по часу. Первый эпизод рассказывает об убийстве Скотта Амедюра на одном из ток-шоу в 1995-м.

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Фото: Netflix

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