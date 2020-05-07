«1+1» покажет телепремьеру украинского фэнтези «Фокстер и Макс»

10 мая, в День матери, в 21:00 зрители «1+1» увидят украинский семейный фантастический фильм «Фокстер и Макс» о приключениях мальчика и собаки-супергероя. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету 12-летний Макс растет застенчивым и не всегда может постоять за себя. Однажды он находит на улице баллончик с краской и рисует граффити собаки, ведь давно мечтает о четверолапом питомце. Но оказывается, что в баллончике была нанокраска, секретная технология для создания супергероев. Граффити оживает и превращается в собаку-супергероя, которому счастливый мальчик дает кличку Фокстер. Теперь у Макса есть настоящий друг, с которым ему всегда весело. Но пес принес в жизнь парня не только радость, но и большую опасность – новоиспеченных друзей разыскивает опасный преступник, который хочет завладеть нанотехнологией и воплотить коварный замысел. Теперь Фокстер и Макс должны защитить себя и спасти мир, и впереди их ждут невероятные приключения.

Съемки в фантастическом фильме стали дебютом для молодого тернопольчанина Богдана Козия, исполнившего главную роль мальчика Макса. Образ опасного злодея воплотил актер из Польши Томаш Освецинский. В фильме также снялись Дарья Полунина, Виталия Турчин, Максим Самчик, Анастасия Матешко и другие. Во время съемок создатели фильма использовали и настоящих роботов.

Фантастические приключения героев ленты снимали в Киеве. Режиссером выступил Анатолий Матешко. Над сценарием фильма «Фокстер и Макс» работали канадский сценарист Скотт Паризьен и Анастасия Матешко. Продюсеры – Максим Асадчий и Екатерина Копылова. Производством фильма занималась компания Pronto Film.

Напомним, чтобы помочь врачам в борьбе с вирусом и собрать средства на покупку всего необходимого, телеканал «1+1» начал благотворительный марафон «Ти не один».

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Фото: «1+1»

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