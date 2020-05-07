Отключение аналога предлагают перенести на конец года – Нацсовет

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 7 мая выразил замечания к проекту постановления Кабинета министров «О внесении изменения в раздел I Плана использования радиочастотного ресурса Украины», предложив продлить срок использования аналоговой радиотехнологии до 31 декабря этого года. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Действующая редакция Плана предусматривает, что на территориях, граничащих с Российской Федерацией и временно оккупированными территориями, а также для телерадиоорганизаций местной категории вещания, которые не имеют лицензий на цифровое вещание, аналоговая технология может использоваться до 30 июня 2020 года.

12 декабря 2019 Нацсовет согласовал проект Плана мероприятий по высвобождению полос радиочастот в диапазонах 790 – 862 МГц, 694 – 790 МГц от радиоэлектронных средств радиовещательной службы (телевидение) для внедрения радиотехнологии LTE. Пункт 13 этого Плана мероприятий предусматривал, что Украинский государственный центр радиочастот в апреле 2020 года должен был предоставить Национальному совету результаты расчетов местных цифровых каналов вещания. Чтобы выполнить эту задачу, УГЦР предварительно провел работы по пересчету сети DVB-H в стандарт DVB-T2 и по перепланировке МХ-1,2,3,5 для высвобождения цифровых дивидендов.

По состоянию на 6 мая Национальный совет получил от УГЦР новые просчитанные в стандарте DVB-H каналы сети МХ-6 (166 каналов) и новые пересчитанные в диапазон 470 — 594 МГц каналы сетей МХ-1, 2, 3, 5 (223 канала).

Член Национального совета Александр Ильяшенко сообщил, что регулятор предварительно обращался в УГЦР по вопросу просчета каналов вещания в 65 населенных пунктах для местных телерадиоорганизаций. По 12 из них уже получены выводы, и эти частоты были выставлены на конкурс. Сейчас еще 35 радиоэлектронных средств (РЭС) получили согласование Генштаба и будут предоставлены регулятору для дальнейшего проведения конкурсов. 10 РЭС направлены на согласование в ВСУ, трем РЭС целесообразно перенести местонахождение, а по пяти РЭС получен отрицательный ответ Генштаба. Это касается таких населенных пунктов: Рокосово Закарпатской области, Ивано-Франковск, Одесса и Бережаны, Подзамочек Тернопольской области.

После получения от УГЦР актов выполненных работ и копий заключений для местных цифровых каналов, регулятор оплатит проведенные центром работы. Получив оригиналы выводов, Национальный совет сможет начать процедуру лицензирования местного цифрового вещания. Однако, учитывая требования Закона Украины «О телевидении и радиовещании» относительно сроков проведения конкурсов на вещание, лицензирование не удастся завершить к 30 июня. Поэтому Национальный совет предлагает в Плане использования радиочастотного ресурса Украины датой завершения использования аналоговой радиотехнологии определить 31 декабря 2020. К этому времени все желающие телерадиокомпании смогут принять участие в конкурсах Нацсовета и получить возможность вещать в цифровом стандарте.

Также в этот день регулятор рассмотрел проект распоряжения Кабмина «Об утверждении плана мероприятий по внедрению в Украине в 2020 году системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения». Этот проект был согласован без замечаний.

Напомним, 7 мая Нацсовет согласовал проекты распоряжений Кабмина по Стратегии информационной реинтеграции Донбасса и Крыма

Фото: Нацсовет

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