Корреспондента Первого канала, который писал о коронавирусе в Белоруссии, лишили аккредитации

Журналист Первого канала Алексей Кручинин 6 мая был лишен аккредитации и к концу дня был выслан из страны Министерством иностранных дел Белоруссии. Об этом сообщается на tut.by.

По словам пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, это решение было принято 6 мая. Его причина не сообщается.

Есть предположение, что это связано с рядом материалов Кручинина, в которых он освещал ситуацию с распространением COVID-19 в стране – говорится на сайте tut.by. В последнем журналист рассказал о росте количества больных коронавирусом в Столбцах.

Сейчас Кручинин находится в России: «Меня выслали, сейчас уже нахожусь на территории России. Такое решение приняла Комиссия МИД, и мне как гражданину России было предписано покинуть Беларусь до полуночи 6 мая. Никаких официальных писем и постановлений на этот счет я на руки не получил, но мне их и не планировали вручать, насколько я понял», — сообщил он в комментарии tut.by.

Кручинин сказал, что о запрете на въезд в Белоруссию речь не шла: «Это не выдворение и не запрет на возврат, права въехать в Беларусь меня никто не лишал».

В пресс-службе Первого канала заявили, что считают действия белорусских властей абсолютно безосновательными.

Помимо Кручинина аккредитации лишили и оператора «Первого канала», гражданина Беларуси Сергея Панасюка.

Напомним, ранее НСЖУ предлагал ради эксперимента временно открыть въезд в Украину для российских журналистов.

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Фото: Facebook-страница Алексея Кручинина

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