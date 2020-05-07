Google создал инструмент для подкастеров

Google внедрил новый инструмент, который позволяет отслеживать статистику подкастов. Об этом поисковик сообщил в своем блоге.

Теперь подкастеры смогут отслеживать аналитику в собственном приложении компании Google Podcasts Manager. Инструмент позволит им анализировать поведение аудитории. В частности, можно будет отслеживать такие метрики: анализ лояльности пользователей, длительность прослушивания, статистику по устройствам воспроизведения и проч.

При необходимости данные можно экспортировать и добавить к другим инструментам анализа, добавили в компании.

Напомним, что Google выпустила бесплатное приложение Podcasts в 2018 году, где можно слушать подкасты, подписывать, скачивать выпуски и настраивать скорость воспроизведения.

Ранее стало известно, что Google удалил 2,7 млрд плохих рекламных объявлений.

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Фото: unsplash

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