ДиджиталНовости

Google создал инструмент для подкастеров

от Telekritika
От Telekritika 283
Главная Диджитал Google создал инструмент для подкастеров

Аналитика будет доступна на Google Podcasts Manager.

Google внедрил новый инструмент, который позволяет отслеживать статистику подкастов. Об этом поисковик сообщил в своем блоге.

Теперь подкастеры смогут отслеживать аналитику в собственном приложении компании Google Podcasts Manager. Инструмент позволит им анализировать поведение аудитории. В частности, можно будет отслеживать такие метрики: анализ лояльности пользователей, длительность прослушивания, статистику по устройствам воспроизведения и проч.

При необходимости данные можно экспортировать и добавить к другим инструментам анализа, добавили в компании.

Напомним, что Google выпустила бесплатное приложение Podcasts в 2018 году, где можно слушать подкасты, подписывать, скачивать выпуски и настраивать скорость воспроизведения.

Ранее стало известно, что Google удалил 2,7 млрд плохих рекламных объявлений.

Читайте также:

Ирландия намерена принудить Google и Facebook платить локальным СМИ
Правительство Австралии обяжет Facebook и Google делиться доходами со СМИ
Google создал фонд в помощь СМИ и журналистам, пострадавшим от пандемии

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!,

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Сайт «Фактов» ICTV и ООН будут развенчивать фейки...

14.04.2020

Нацсовет внепланово проверит телеканал «112 Украина»

23.04.2020

На «1+1» состоится украинская телепремьера фильма «Несломленный»

07.05.2020

Twitch и Amazon нашли новый способ монетизации контента

13.04.2020

В Valence Media прошла волна увольнений

16.04.2020

Миллионы американцев получат бесплатный доступ к стримингу Peacock

28.04.2020

Рада разрешила обрабатывать персональные данные без согласия пациентов

14.04.2020

В CNN решили работать удаленно до сентября

24.04.2020

Телепремьеру «Скаженого весілля-2» на «1+1» посмотрело более 3...

21.04.2020

Пасха на «Интере» – трансляция богослужения, «Слово Предстоятеля»...

08.04.2020
Avatar