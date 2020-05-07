Tribeca вместе с IMAX и AT&T запустят серию кинопоказов в автокинотеатрах

Tribeca Enterprises (компания, которая стоит за кинофестивалем Tribeca) будет сотрудничать с IMAX и AT&T, чтобы показать как можно большее количество летних фильмов в автокинотеатрах США. Об этом пишет The Verge.

Tribeca Drive-In представит подборку фильмов, как старых, так и новых, а также специальные музыкальные и спортивные мероприятия. Запуск планируется на 25 июня, хотя информация о программе, включая даты для конкретных городов и список фильмов, пока не доступна. В инициативе будет использован цифровой ремастеринг IMAX для улучшения качества изображения и звука фильмов, которые воспроизводятся в кинотеатрах.

Приблизительно от 5% до 10% владельцев автокинотеатров по всей стране сейчас увеличивают свои доходы, сообщил CNBC административный секретарь Объединенной ассоциации владельцев кинотеатров (UDITOA) Джим Копп. Но это все еще относительно небольшое число. Несколько кинотеатров столкнулись с принудительным закрытием в штатах, которые запретили массовые собрания.

Чуть менее 10% кинотеатров в Соединенных Штатах остаются открытыми. Сотрудничество с такими компаниями, как IMAX и AT & T, может помочь открыть больше кинотеатров и получить больше прибыли тем, кто в настоящее время работает.

Наибольшая проблема заключается в том, будут ли новые фильмы от студий, таких как Disney, Warner Bros. (принадлежащие AT & T) и Universal, доступны для проката в кинотеатрах этим летом. Многие премьеры были отложены на более поздний срок в этом году, а некоторые перенесли целый год с даты выпуска — на 2021. Поэтому автокинотеатрам придется полагаться на репертуарные программы, независимые фильмы и специальные мероприятия.

Фото: Drive-in Movie Club

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