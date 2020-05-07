«UA: Перший» покажет марафон ко Дню памяти и примирения

8 и 9 мая по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом общественный телеканал «UA: Перший» будет транслировать марафон и тематические документальные и художественные фильмы. Об этом сообщает пресс-служба общественного вещателя.

8 мая в 12:00 минутой молчания почтят память всех погибших во Второй мировой войне.

Марафон ко Дню памяти и примирения в прямом эфире будут вести Юрий Макаров и Ольга Сницарчук. В течение дня к марафону приобщатся известные историки, общественные деятели и художники. Среди них – историки Марк Солонин, Александр Зинченко, Владимир Вятрович и Лукаш Адамский, председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, писатель и ветеран АТО Илларион Павлюк и режиссер Ахтем Сеитаблаев. Во время эфира будут включения из разных регионов Украины и из-за рубежа. Марафон продлится более четырех часов: с 13:10 до 16:20 и с 18:20 до 19:20.

В 21:45 телеканал «UA: Перший» покажет художественный фильм «Сила воли». Лента основана на реальных событиях и рассказывает о чернокожем легкоатлете из США Джесси Оуэнсе, который выиграл четыре золотые медали на летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Своей победой Джесси вызвал небывалый резонанс, опровергнув ряд мифов, порожденных тогдашним нацистским режимом Германии. Повтор показа фильма состоится в субботу, 9 мая, в 12:10.

Также 9 мая в 10:00 зрители увидят программу «Рассекреченная история. Почему разразилась Вторая мировая?». Вместе с историками ведущий Александр Зинченко пытается разобраться в причинах крупнейшего конфликта в истории человечества. Эксперты проводят параллели с современными войнами и размышляют над вопросом, возможно ли повторение полномасштабной мировой войны.

Эфир в 11:00 продолжит фильм «Война на нулевом километре». Документальная лента посвящена украинским пограничникам и рассказывает о событиях начала войны в Донбассе 2014 года. Украинские воины вспоминают погибших собратьев, рассказывая реальные истории с фронта.

В 21:23 телеканал покажет документальный проект «Хроника украинской повстанческой армии. 1942-1954». Очевидцы и участники боевых действий, рядовые украинцы, сотники и стрельцы отрядов УПА вспоминают, как происходила их борьба за свободную Украину, без господства нацистов и коммунистов.

Напомним, 8 мая в эфире «UA: Радіо Культура» состоится премьера радиофильма ко Дню памяти и примирения – о судьбах людей, которые защищали Украину в боях Второй мировой войны.

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Фото: unsplash

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