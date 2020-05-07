Comedy Central, MTV, Nickelodeon будут вещать на YouTube TV

После слияния Viacom и CBS решили расширить присутствие в интернете своих развлекательных каналов. Так, на днях была заключена дистрибьюторская сделка между ViacomCBS и YouTube TV, передает theverge.com.
Этим летом Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, CMT, Paramount Network, TV Land и VH1 начнут транслироваться на YouTube TV. Отметим, что ранее подписчикам сервиса были доступны только продукты CBS: CBS Sports Network, Pop TV, Smithsonian Channel и The CW.
Финансовые условия сделки не разглашаются.
«Мы очень рады, что заключили соглашение с YouTube TV. Сервис поможет в нашим брендам, входящим в объединенный портфель ViacomCBS», — прокомментировал Рэй Хопкинс, президент по дистрибуции ViacomCBS в США. «Google был и остается нашим партнером, и мы надеемся, что наш развлекательный контент привлечет еще больше аудитории на YouTube TV».
Напомним: ранее стало известно, что ViacomCBS планирует запустить новую стриминговую платформу.
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Фото: Телекритика
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