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На «1+1» состоится украинская телепремьера фильма «Несломленный»

от Telekritika
От Telekritika 521
Главная Кино На «1+1» состоится украинская телепремьера фильма «Несломленный»

Фильм Анджелины Джоли рассказывает о судьбе американского бегуна Луи Силве Замперини, попавшего в плен во время войны.

9 мая в 12:30 зрители «1+1» увидят американскую военную драму «Несломленный». Лента основана на реальных событиях и описывает судьбу американского бегуна на длинные дистанции, военнопленного времен Второй мировой войны Луи Силве Замперини. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В 2010 году американская писательница Лаура Хилленбранд выпустила книгу-биографию спортсмена Луи Замперини «Несломленный. История выживания, стойкости и искупления во Второй мировой войне». Издание возглавило топ бестселлеров The New York Times и вошло в перечень лучших документальных книг 2010 года по версии журнала Time.

По сюжету американец-легкоатлет Луи Замперини не побеждает на Олимпийских играх 1936 года в Берлине, однако планирует участвовать в следующих соревнованиях. Но Вторая мировая война разрушает его мечты – мужчина отправляется на фронт. Самолет, на борту которого находится Замперини, падает. Луи с двумя товарищами 47 дней дрейфует в Тихом океане, а затем попадает в плен к японцам. Спортсмен переносит пытки, которые меняют его и провоцируют психическое расстройство. Освободившись из плена после окончания войны, Луи Замперини создает семью. Как сложится его судьба, зрители узнают, посмотрев премьеру на «1+1».

Над сценарием для экранизации книги работали братья Итан и Джоэл Коэны. Режиссером ленты выступила Анджелина Джоли. Интересно, что Джоли решила подогревать интерес к ленте исключительно с помощью самой истории, не отвлекая зрителя известными и популярными актерами в главных ролях. К примеру, роль Луи Замперини получил молодой актер Джек О’Коннелл. Еще до старта съемок он лично познакомился с ветераном Второй мировой и его семьей. А дети Замперини даже сказали О’Коннеллу, что теперь он стал членом их семьи.

97-летний Луи Замперини умер за несколько месяцев до выхода ленты в широкий прокат. Джоли успела показать ему черновую версию фильма на ноутбуке, когда мужчина уже находился в отделении интенсивной терапии. «У нас была возможность показать ему его собственную жизнь, чтобы он еще раз увидел, чего достиг, как повлиял на людей, а также вспомнил тех прекрасных друзей, с которыми он может встретиться в раю», — сказала режиссер «Несломленного».

Напомним, 10 мая «1+1» покажет телепремьеру украинского фэнтези «Фокстер и Макс». Фильм расскажет о приключениях мальчика и собаки-супергероя.

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Фото: «1+1»

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