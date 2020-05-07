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Кевин Спейси сравнил свое окончание карьеры с увольнениями из-за коронавируса

от Telekritika
От Telekritika 316
Главная Кино Кевин Спейси сравнил свое окончание карьеры с увольнениями из-за коронавируса

Во время подкаста Bits & Pretzels.

Актер Кевин Спейси подвергается волне критики из-за сравнения последствий его карьеры с экономическими потрясениями, вызванными пандемией коронавируса. Об этом пишет Enews.

В одном из эпизодов подкаста Bits & Pretzels с Бриттой Ведделинг, который вышел в эфир в конце апреля, Спейси сказал: «В этом случае я чувствую, что могу понять, каково это, когда твой мир внезапно останавливается. Хотя мы, возможно, оказались в похожих ситуациях, но по совершенно разным причинам и обстоятельствам, я все же считаю, что некоторые из эмоциональных переживаний ощущаются одинаково».

Он добавил, что за последние три года не появлялся в больших проектах и старается не сравнивать свою историю с историями других людей, так как это может обесценивать их опыт.

В продолжении подкаста Спейси продолжил: «Таким образом, хотя мы, возможно, оказались в похожих ситуациях, хотя и по совершенно разным причинам и обстоятельствам, я все же считаю, что некоторые из эмоциональных столкновений очень похожи».

Ранее Спейси  был обвинен в сексуальном насилии и преследовании нескольких мужчин, включая подростков. Однако в июле 2019 года дело о сексуальном насилии против Спейси было отозвано.

Фото:  кадр из сериала «Карточный домик»

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