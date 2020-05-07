43% украинских рекламодателей предпочитают диджитал-каналы — исследование

Digital-агентство newage опубликовало новое исследование касательно украинского рынка видеорекламы, передает mmr.ua.

Согласно данным исследования, большинство украинских рекламодателей предпочитают для своих медийных кампаний видеоформат (59%). Баннеры используют 34%, брендинг — 11%. Наиболее популярными являются 15-секундные и 6-секундные ролики. А из инструментов чаще всего используют Google, Facebook и онлайн-кинотеатры.

В отчете также акцентируется, что 43% рекламодателей направляют рекламные бюджеты на кампании в диджитал-каналах. В среднем, пользователь видит видеорекламу более 9 раз в день, а баннерную — более 18-ти.

Что касается контента, то украинцы предпочитают видеоконтент (64%). Аналитики отмечают, что за последний год этот показатель вырос на 16%. Также растет и время смотрения, оно составляет 80 мин. в день. Это на 21% больше, чем в прошлом году.

Самыми популярными сервисами являются YouTube, онлайновые кинотеатры, а также социальные сети. При этом, просмотр контента на сайтах-кинотеатрах имеет ярко выраженный характер «выходного дня», а в YouTube пользователи смотрят контент на протяжении всей недели.

Напомним: ранее стало известно, что во время пандемии ТВ-реклама выросла благодаря FMCG и фарме.

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Фото: «Телекритика»

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