Совет по господдержке кинематографии утвердил обновленное распределение бюджета

Совет по государственной поддержке кинематографии на открытом заседании утвердил обновленное распределение бюджетных средств по направлениям государственной поддержки. Об этом сообщается на Facebook-странице Госкино.

Такая необходимость возникла в связи с сокращением бюджета с 750 до 450 млн. грн.

По направлениям государственной поддержки распределены:

— на производство документальных, просветительских, анимационных и детских фильмов, авторского кино и дебютов (до 100% общей сметной стоимости) — 121 786 430 грн;

— на производство фильмов объемом не более 80% общей сметной стоимости при условии подтверждения заявителем наличия у него минимум 20% суммы — 186 282 570 грн;

— на производство телефильмов и сериалов объемом не более 50% стоимости при условии подтверждения наличия минимум 50% суммы — 60 млн грн;

— на возврат части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве фильма (кэш-рибейты) — 20 млн грн;

— на закупку оборудования для демонстрации национальных фильмов в небольших городах и селах с населением не более 250 тыс. жителей объемом не более 50% стоимости — 0;

— на финансирование фундаментальных и прикладных исследований и образовательной деятельности в сфере кинематографии, в том числе производство студенческих фильмов и обучения — 1 600 000 грн;

— на оплату мероприятий по сохранению, восстановлению, реставрации и популяризации национального кинематографического наследия, возвращения его в Украину из-за границы и изготовление архивных комплектов исходных материалов национальных фильмов — 400 000 грн;

— на возмещение процентов по кредитам на строительство и / или реконструкцию инфраструктуры и / или техническое переоснащение кинотеатров, расположенных в населенных пунктах с численностью до 250 тыс. жителей — 200 000 грн;

— на проведение кинокомиссии мероприятий, направленных на продвижение локаций Украины — 1 200 000 грн;

— на распространение и / или популяризацию национальных фильмов — 43 168 280 грн.

Еще около 15, 5 млн грн. направлены на покрытие расходов ГП «Национальный центр Александра Довженко», Национального союза кинематографистов Украины и выплату стипендий членам Совета.

Напомним, ранее стало известно, что в 2020-м на Госкино выделят 450 млн грн, а не 772,6 млн.

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Фото: unsplash

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