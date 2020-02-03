Главная Кино Совет по господдержке кинематографии утвердил бюджет кинопроектов на 2020 год
Совет по господдержке кинематографии утвердил бюджет кинопроектов на 2020 год
КиноНовости

Совет по господдержке кинематографии утвердил бюджет кинопроектов на 2020 год

от Telekritika
Telekritika 4554

В течение года еще могут вноситься корректировки по финансированию.

31 января состоялось заседание Совета по государственной поддержке кинематографии, на котором утверждали бюджет по финансированию кинофильмов на 2020 год. 

Из новых пунктов – предоставление государственной субсидии для проведения мероприятий кинокомиссий.

Полный перечень согласованных средств:

  • производство, создание и распространение документальных, просветительских, анимационных и детских фильмов, фильмов культурной значимости и дебютов (объемом до 100% общей сметной стоимости) –  108, 5 млн грн;
  • производство, создание и распространение игровых и анимационных фильмов (объемом не более 80% общей сметной стоимости) –  299,5 млн грн;
  • производство телефильмов и сериалов (объемом не более 50% общей сметной стоимости) – 150 млн грн;
  • возвращение частей квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии – 100 млн грн;
  • на закупку оборудования для демонстрации национальных фильмов в небольших городах и селах с населением не более 250 тыс. жителей — 500 тыс. грн;
  • финансирование фундаментальных и прикладных исследований и образовательной деятельности в сфере кинематографии, в том числе обучение и производство студенческих фильмов — 100 тыс. грн;
  • оплата мероприятий по сохранению, восстановлению, реставрации и популяризации национального кинематографического наследия, возвращения его в Украину из-за границы и изготовление архивных фильмокопий национальных фильмов — 500 тыс. грн;
  • возмещения демонстраторам процентов по кредитам на строительство и / или реконструкцию инфраструктуры и / или техническое переоснащение кинотеатров, расположенных в городах с населением до 250 тыс. жителей — 500 тыс. грн;
  • предоставления государственной субсидии для проведения мероприятий кинокомисий, направленных на продвижение украинских локаций — 7 млн грн;
  • предоставления государственной субсидии на продвижение национальных фильмов — 70,4 млн грн.

Исполняющая обязанности главы Госкино Юлия Шевчук заявила, что при распределении средств из существующих расходов госбюджета учитывали все обязательства из прошлых лет, включая квоту не менее 12% на все другие формы господдержки по сравнению с первыми четырьмя.

Тем не менее Сергей Зленко подчеркнул, что в пределах этих средств в течение года можно будет вносить корректировки.

При распределении средств Госкино учитывало проекты, которые находятся на стадии производства с прошлых конкурсов, заявки фестивальных мероприятий, дней кино и другого.

Напомним, недавно главой Госкино была назначена Марина Кудерчук.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Из наблюдательного совета «Суспільного мовника» ушел еще один...

30.01.2020

Дочь Оли Поляковой станет амбассадором Высшей Школы Media...

28.01.2020

Бокс-офис: «Плохие парни навсегда» на первом месте

30.01.2020

В правление 1+1 media вошел исполнительный директор группы...

27.01.2020

Viasat сообщает о мошенниках, продающих ТВ-тюнеры и услуги...

09.01.2020

«Мотивационный» документальный телеканал о простых украинцах пролицензирован Нацсоветом

09.01.2020

Филипп Ильенко запустил компанию Illienko Film Productions

28.01.2020

Производство программ на ATR сокращено на 90%

15.01.2020

«Антипиратская ассоциация» и «Чистое небо» меняют алгоритм мониторинга...

31.01.2020

HBO снимет сатирическую анимацию о королевской семье

22.01.2020