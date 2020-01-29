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Главой Госкино назначена Марина Кудерчук
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Главой Госкино назначена Марина Кудерчук

от Telekritika
Telekritika 3297

Правительство назначило на должность главы Госкино Марину Кудерчук.

29 января 2020 года министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил о том, что правительство назначило на должность главы Госкино Марину Кудерчук, которая была среди кандидатов на эту должность.

«Правительство назначило главой Госкино Марину Кудерчук», –  сообщается в Telegram-канале министра.

Марина Кудерчук ранее была директором кинотеатра имени Довженко в Запорожье. Позже она стала заместителем председателя Запорожской ОГА.

«Телекритика» обратилась к Марине Кудерчук за комментарием и надеется в скором времени его получить.

Напомним, 19 августа 2019 года Филипп Ильенко заявил об отставке с должности главы Госкино.

Первый конкурс Госкино на должность главы остался без победителя, так как единственную прошедшую все этапы кандидатку Юлию Синькевич не утвердили на собеседовании в НАГС. Из-за этого украинская киноиндустрия вышла на акцию протеста под здание ведомства Госкино.

В начале 2020 года на сайте НАГС были названы кандидаты, претендующие возглавить Госкино.

Фото: Facebook Марины Кудерчук

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