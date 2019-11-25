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НАГС планирует провести второй конкурс на пост главы Госкино

от Дмитрий Чичкан
От Дмитрий Чичкан 958
Главная Кино НАГС планирует провести второй конкурс на пост главы Госкино

В конкурсе смогут принять участие все кандидаты, включая Юлию Синькевич.

25 ноября под стенами Национального агентства Украины по вопросам государственной службы прошли акции протеста представителей украинской киноиндустрии, которые требовали отменить результаты собеседования Юлии Синькевич. Напомним, она оставалась единственной кандидаткой на должность главы Госкино, но не прошла предпоследний этап – собеседование в НАГС.

К протестующим вышел глава НАГС Александр Стародубцев и рассказал о решении провести конкурс снова. После состоялись переговоры представителей комиссии и делегатов от киноиндустрии, включая режиссера Владимира Яценко.

По его словам, во время переговоров стало известно, что на собеседовании из семи членов комиссии находились лишь четверо, двое из которых поставили Юлии Синькевич по 0 баллов. Продюсер Олеся Корженевская отметила, что 0 баллов возможно поставить только в том случае, если человек не явился на собеседование или не сказал ни слова во время собеседования.

Какие способы решения ситуации на переговорах предложил глава НАГС:

  • скорее всего, состоится повторный конкурс; на него снова смогут податься кандидаты, которые не прошли;
  • в комиссию доберут трех недостающих членов, а также, возможно, заменят часть присутствовавших на первом собеседовании;
  • насчет кандидатуры Юлии Синькевич есть два варианта решения: либо она сразу проходит на этап собеседования, либо она повторно проходит все этапы, но новые баллы не будут ниже предыдущих;
  • также представители киноиндустрии напишут письмо в Кабмин по поводу отмены результатов первого и проведения повторного собеседования.

Глава НАДС предложил представителям киноиндустрии продолжать гражданские акции и поддерживать Юлию Синькевич.

Свое мнение по этому поводу выразило киносообщество.

 

Напомним, ранее киноиндустрия бурно отреагировала на решение комиссии, а экс-глава Госкино Филипп Ильенко назвал конкурс «фарсом».

Фото: 112 Украина

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