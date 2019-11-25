Глава НАДС прокомментировал ситуацию с результатами конкурса Госкино

Глава Национального агентства по вопросам государственной службы Александр Стародубцев прокомментировал ситуацию касательно финала конкурса Госкино. Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Стародубцев считает, что комиссия отклонила сильного кандидата в лице Юлии Синькевич: «Комиссия отклонила реально сильного кандидата, и я теперь являюсь частью этой Комиссии. Это был очень сильный кандидат. И я ставил хорошие баллы. И не только я. Очевидно, что так делали не все члены Комиссии. Вообще-то странному стечению нефарт (несколько членов Комиссии отсутствовали в этот день) и еще непонятно чего».

Также Стародубцев рассказал, что необходимо отменить норму про дисквалификацию кандидата, если он получил менее 0,5 балла по одной из компетенций, чтобы избежать таких инцидентов в будущем.

Кроме того, глава НАДС написал, что в планах также упростить процедуру, строить поддержку кандидатов на этапе подачи предложений и проводить предварительные встречи с профильными министрами.

В свою очередь, режиссер Марися Никитюк написала у себя в Facebook, что обсуждала результаты конкурса Госкино с Стародубцевым, и он предложил провести конкурс снова. Никитюк от лица кинематографистов требует провести новое собеседование, так как считает, что прошлое было «фарсом».

25 ноября возле Национального агентства по вопросам государственной службы представители киноиндустрии проводят акцию протеста в поддержку Юлии Синькевич.

Напомним, ранее единственный кандидат на главу Госкино Юлия Синькевич не прошла отбор. На такое решение конкурсной комиссии отреагировала украинская кинообщественность. Кинематографисты начали собирать подписи под коллективным письмом, в котором призывают срочно пересмотреть результаты собеседования.

Фото: delo.ua

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